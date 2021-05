Manca ancora l’ufficialità, però ben presto i fan potrebbero vedere Flavio Insinna in Don Matteo 13. La notizia del possibile (e auspicato) ritorno è stata lanciata da Bubino Blog. Del resto, l’attore e conduttore televisivo non ha mai nascosta il suo desiderio di poter tornare, un giorno, a vestire i panni del Capitano Anceschi nella longeva fiction di Rai1. Ruolo che ha ricoperto in passato per cinque stagioni.

Il ritorno di Insinna si aggiunge a quello già gradito di Simone Montedoro, che lo scorso anno ha interpretato di nuovo il Capitano Tommasi in un episodio della dodicesima stagione – una magra consolazione per i fan, i quali speravano di vederlo in più puntate. Ovviamente, la trama di Don Matteo 13, così come la storyline che riporterà Anceschi a Spoleto, è top secret. Resta da capire se al suo fianco ci sarà anche Milena Miconi che all’epoca interpretava Laura, seconda moglie di Anceschi.

In ogni caso, il set della fiction sta per riaprire. È ormai questione di settimane, se non giorni, e Don Matteo 13 spalancherà le sue porte al cast e alla troupe. Le riprese si svolgeranno in due location distinte: Roma, per gli interni, e la storica Spoleto per gli esterni.

Confermata finora la presenza di Terence Hill nei panni dell’inconfondibile parroco in bici, Nino Frassica in quelli del Maresciallo Cecchini, Maurizio Lastrico in quelli del PM Marco Nardi, e Maria Chiara Giannetta nella parte del Capitano Anna Olivieri. L’attrice è inoltre impegnata sul set di un’altra fiction, Blanca, che la vede protagonista. A loro si aggiungono Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo). La speranza per i fan è quella di rivedere Marco e Anna di nuovo insieme, dopo una stagione abbastanza deludente che ha separato i due innamorati, che erano prossimi alle nozze.

Don Matteo 13 arriverà su Rai1 nei primi mesi del 2022, a due anni di distanza dalla dodicesima stagione.