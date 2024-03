La terza stagione di Studio Battaglia ci sarà? In attesa di scoprirlo, stasera 28 marzo va in onda la terza e ultima puntata: Nina sceglierà finalmente tra Massimo e Alberto? In questa seconda stagione, l’avvocata Lunetta Savino e le sue due figlie, interpretate da Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio, saranno alle prese con nuovi casi d’ufficio.

La seconda stagione, anch’essa diretta da Simone Spada, è composta da sei puntate. Le storie personali e professionali di Anna Battaglia (Barbora Bobulova), Nina Battaglia (Miriam Dalmazio) e della madre Marina (Lunetta Savino) sono sempre più intricate. Nella prima stagione, tutto ruotava intorno a due importanti studi legali di Milano, lo Studio Battaglia e lo Studio Zander & Associati, spesso in competizione tra loro.

In questo nuovo ciclo di puntate, i due studi si sono fusi dopo l’acquisizione, diventando Studio Zander Battaglia. Anna e Massimo (Giorgio Marchesi) continuano a vedersi di nascosto. Lei, sposata con Alberto (Thomas Trabacchi) deve scegliere tra sentimenti ed emozioni. Marina incontrerà una vecchia fiamma. Viola (Marina Occhionero), sposata e in attesa del primo figlio, dovrà fare i conti con il caro affitti di una città come Milano.

Di seguito le anticipazioni sulla terza e ultima puntata, in onda stasera.

La relazione clandestina tra Anna e Massimo esce allo scoperto nel peggiore dei modi. Basterà un weekend fuori città con Alberto (regalo dei figli per l’anniversario) per rimettere le cose a posto? Malgrado il momento delicato, Anna deve rimanere concentrata: Corrado Fini ha un asso nella manica che rischia di far perdere a Michela l’affidamento dei figli, e questo lei, come avvocata, ma anche come madre, non può permetterlo. Mentre Massimo ritrova la sua ex moglie come controparte su un caso di matrimoni celebrati a Las Vegas, Viola è messa a dura prova dal nuovo lavoro nel ristorante di Carla.

Nina deve trovare il coraggio di affrontare Leo, il suo ex fidanzato, e raccontargli il suo ingombrante segreto. Nel trambusto generale, Marina riceve un premio alla carriera per cui si trova a fare un bilancio di vita e si chiede se sia il caso di invitare Renzo, un vecchio amico a cui forse dovrebbe dare una nuova opportunità.

Nel cast di Studio Battaglia 2: Barbora Bobulova è Anna Battaglia; Lunetta Savino è Marina Battaglia; Miriam Dalmazio è Nina Battaglia; Marina Occhionero è Viola Battaglia; Giorgio Marchesi è Massimo; Thomas Trabacchi è Alberto Casorati; Massimo Ghini è Giorgio Battaglia.

La terza stagione di Studio Battaglia non è ancora stata confermata, e tutto dipenderà dagli ascolti. La prima puntata ha raccolto 3.394.000 spettatori e uno share del 20,2%. La seconda puntata, invece, 3.172.000 spettatori e uno share del 17,5%.

L’appuntamento con Studio Battaglia 2 è per stasera ore 21:30 su Rai1.

