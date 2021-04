Sono in corso le riprese della fiction Rai Blanca. Prodotta da Lux Vide spa, società televisiva e cinematografica dietro al successo di Don Matteo, Doc nelle tue mani, I Medici, Leonardo, Un passo dal Cielo, Che Dio ci aiuti e Diavoli, la nuova serie ha per protagonista Maria Chiara Giannetta (la Capitana Anna Olivieri di Don Matteo) nei panni di una sovrintendente della Polizia. La messa in onda è prevista per il palinsesto autunnale 2021.

Secondo quanto scrive Genova Today, la produzione è alla ricerca di comparse di ambo i sessi, corrispondenti alle seguenti caratteristiche: persone comprese tra la fascia di età dai 18 anni ai 50 anni. Per partecipare al casting è necessario inviare alla mail figurazioniblanca@gmail.com con allegato una foto a figura intera e una in primo piano, indicare taglie e altezza, nome e cognome, recapito telefonico, indirizzo di residenza e codice iban, entro e non oltre mercoledì 13 aprile.

Il casting per comparse della fiction Rai Blanca si riferisce al periodo di riprese tra il 19 e il 24 aprile nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Rapallo. Nel cast, oltre alla Giannetta (che ritroveremo presto sul set di Don Matteo 13), anche Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Antonio Ornano, Margareth Madè e Pierpaolo Spollon.

La fiction è ispirata ai romanzi della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi. La protagonista è Blanca Occhiuzzi (Giannetta), sovrintendente della Polizia, ipovedente dai sensi molto sviluppati, specialista in intercettazioni. È una donna contemporanea, non ha un carattere facile e non le interessa averlo. Rappresenta la fragilità che diventa forza. Al momento non si conoscono dettagli sul numero delle puntate, che negli standard Rai variano dalle sei alle dieci prime serata. Blanca è diretta da Jan Maria Michelini, già dietro la macchina da presa per I Medici e Diavoli.

Blanca si aggiunge alla numerosa offerta Rai di produzioni televisive tratte da romanzi di successo, dal veterano Il Commissario Montalbano al più recente Commissario Ricciardi.