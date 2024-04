Una Milano inedita fa da sfondo a Il Clandestino, la nuova fiction Rai con protagonista Edoardo Leo. L’attore romano interpreta un ex poliziotto il cui passato gli ha provocato un’enorme ferita; per alleviare i suoi tormenti, l’uomo ha aperto un’agenzia investigativa “clandestina” per mettersi al servizio degli invisibili, coloro che non vengono aiutati da nessuno.

La fiction, in onda dall’8 aprile su Rai1, è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film ed è prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Luca Travaglia, prima di perdere Khadija, grande amore della sua vita, era uno stimato e rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo. Sul lavoro era circondato da amici e fidati collaboratori: Maganza, De Giglio e Bonetti. Durante un attentato, Khadija muore e Bonetti perde l’uso delle gambe. La vita di Luca cambia radicalmente. Lui, per non sentire dolore spegne tutte le emozioni, abbandona il lavoro e affoga i dispiaceri nell’alcol.

Diventa buttafuori a Milano nei locali notturni, così paga le cure di Bonetti. Ciò che guadagna, però, non basta. Così decide di fare la guardia del corpo di Carolina, una ricca donna milanese, e l’investigatore privato, aprendo l’agenzia “Il Clandestino” insieme a Palitha, il suo padrone di casa. Per risolvere i casi più complessi, Luca può contare sull’aiuto di Maganza e De Giglio. In sei puntate, Travaglia sarà costretto a confrontarsi con i suoi errori e a fare i conti col passato di Khadija.

Nel cast de Il Clandestino: Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia; Hassani Shapi è Palitha; Alice Arcuri è Carolina; Lavinia Longhi è Kadijha; Fausto Maria Sciarappa è Maganza; Mattia Mele è Bonetti; Michele Savoia è De Giglio.

Di seguito le anticipazioni sulla prima puntata de Il Clandestino, composta da due episodi. Nel primo, dal titolo “La piccola Milano”, dopo un attentato l’ex-agente Travaglia si trasferisce a Milano. L’uomo ricomincia facendo il bodyguard e conosce Palitha, un meccanico, che gli propone di aprire un’agenzia investigativa. Nel secondo, intitolato “Milano Calibro 9×19”, l’agenzia “Il Clandestino” ha il primo incarico: uno spedizioniere vuole indagare sulla morte di un dipendente ucciso per rapina. Intanto Luca continua come guardia del corpo per Carolina.

L’appuntamento con Il Clandestino è per stasera alle 21:30 su Rai1.

Continua a leggere su optimagazine.com.