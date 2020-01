Simone Montedoro in Don Matteo 12, il Capitano Tommasi torna nella terza puntata del 23 gennaio: video anteprima

Ci sarà da ridere con il ritorno di Simone Montedoro in Don Matteo 12. Come abbiamo più volte anticipato, l’attore riprende il ruolo del Capitano Tommasi per un’unica puntata della fiction di Rai1 e, ne siamo sicuri, la sua presenza regalerà tanto divertimento ai fan.

Montedoro entrerà in azione nella terza puntata di Don Matteo 12, intitolata Ricordati di santificare le feste, in onda stasera, 23 gennaio. Secondo le anticipazioni, Giulio Tommasi torna a Spoleto in compagnia di Lia e del piccolo Nino. L’occasione è quella di celebrare la Pasqua in pace e tranquillità. Purtroppo, l’ex Capitano è vittima di un incidente, un violento colpo in testa, che gli provoca una temporanea perdita della memoria. Si reca in caserma, dove è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto. Per non peggiorare la situazione, il Maresciallo Cecchini dovrà assecondarlo in tutti i modi, contando sulla complicità di Anna Olivieri, attuale Capitano in comando.

Tommasi, però, ha rimosso gli ultimi eventi che gli sono accaduti, quindi ha cancellato il fatto di essersi sposato con Lia. Quando vede la PM Bianca Venezia, crede di essere ancora legato a lei. L’intera situazione inizia a infastidire Anna, che nel frattempo ha un’indagine in corso e non può reggere a lungo il gioco di Cecchini, ma anche l’attuale moglie di Tommasi, Lia. Il ritorno di Simone Montedoro in Don Matteo 12 avrà delle conseguenze nel matrimonio dell’ex Capitano? E se lui e Lia fossero veramente in crisi?

Come c’è da immaginarsi, non mancheranno scene imbarazzanti ma divertenti, e ovviamente colpi di scena. Blogo ha fornito un video anteprima in cui possiamo assistere a Tommasi completamente “smemorato” mentre Cecchini e la Olivieri cercano di assecondarlo:

Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 12 si concentrano anche sull’indagine di Anna. La Capitana si troverà di nuovo a stretto contatto con Sergio La Cava, con cui era nato già una specie di legame. Stavolta lo convincerà ad avvicinarsi a sua figlia Ines, ora in canonica da Don Matteo. Peccato che Marco abbia preso la tutela legale della piccola, e questo episodio costringerà Anna a confrontarsi di nuovo con lui. Come finirà?

I fan sui social sono divisi sulla coppia. Molti sperano ancora che la Olivieri e il PM possano trovare un punto d’incontro e provare a far funzionare la loro relazione; altri sono già pronti a vederla insieme alla new entry Sergio.

Tornando a Montedoro, l’attore era tornato a parlare del suo addio a Don Matteo in una recente intervista con Sorrisi:

La verità è che, dopo cinque stagioni, Tommasi aveva fatto un po’ di tutto: si era sposato con la figlia del maresciallo Cecchini (Nino Frassica, ndr), aveva avuto una figlia, era rimasto vedovo, si era risposato con la nipote del maresciallo… Penso che gli sceneggiatori non sapessero davvero più cosa inventare e hanno deciso di voltare pagina.

L’appuntamento con la terza puntata di Don Matteo 12 è per stasera alle 21:25 su Rai1. È possibile vedere la fiction attraverso RaiPlay, la piattaforma di live streaming della rete, fruibile attraverso l’app per smart tv, tablet e smartphone.