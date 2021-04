The Falcon and The Winter Soldier 2 ci sarà? La Marvel è fiduciosa, dopo il finale di stagione che ha chiuso la storia principale, aprendo però un nuovo capitolo per i protagonisti. A differenza di WandaVision, concepita come miniserie, il prodotto incentrato sui personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes potrebbe andare anche oltre il suo primo anno.

Come dichiarato dal boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ci sono “diverse idee per una seconda stagione”. L’obbiettivo della Casa delle Idee è quello di creare un universo sempre più coeso tra film e serie tv, facendo sì che i personaggi possano apparire sia sul piccolo che grande schermo.

Prima del finale di The Falcon and The Winter Soldier, il produttore esecutivo Nate Moore aveva dichiarato che l’ultimo episodio ha del potenziale per lanciare la seconda stagione. Ma cos’è successo nel finale?

Attenzione: da qui in avanti ci sono spoiler su The Falcon and The Winter Soldier

Sam ha finalmente accettato l’eredità di Captain America, sfidando ogni pregiudizio razziale. Bucky ha invece fatto pace con se stesso e il suo passato, trovando in Sam un amico e una famiglia. Il finale lascia aperte molte porte: Sharon Carter è stata “perdonata” dal governo americano e reintegrata; dopo essersi rivelata Power Broker, la leader di un gruppo di mercenari e trafficanti. Il personaggio di Emily VanCamp ha subito una grande trasformazione: da Agent 13 a ribelle, cos’altro avrà in mente Sharon? Certo è che ora la sua posizione di rilievo le permetterà di scavare a fondo nei segreti governativi.

Anche per John Walker è arrivato il momento della redenzione: il siero del Super Soldato lo aveva trasformato in un potenziale villain, ma alla fine l’agente ha scelto la retta via. Aiutato dalla Contessa Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus, John assume l’identità di US Agent (come era stato intuito dai fan e in linea anche col fumetto), personaggio che rivedremo sicuro in futuro.

E il Barone Zemo? Per quanto ne sappiamo il personaggio di Daniel Bruhl è rilegato in un carcere di massima sicurezza. Tuttavia, vista la sua popolarità, potrebbe tornare, in qualche modo, in azione.

The Falcon and The Winter Soldier 2 non è ancora ufficiale, ma la serie ha un’ottima chance di rinnovo. Basti pensare che il debutto su Disney+ ha superato quello di WandaVision in fatto di visualizzazioni.