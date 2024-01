Echo è la nuova miniserie Marvel, disponibile dal 10 gennaio sulla piattaforma Disney+. Abbiamo già conosciuto il personaggio di Maya Lopez in Hawkeye; si era presentata come una nemica di Occhio di Falco, poi era cambiata e decisa a passare dalla parte della giustizia.

Dopo più di due anni, arriva una serie tutta per lei. Per l’attrice Alaqua Cox, si tratta del suo primissimo ruolo della sua carriera. Hawkeye ha infatti segnato il suo debutto televisivo. Durante un incontro stampa, la star di Echo ha raccontato il suo personaggio e di quanto la sente “vicina” a sé.

In comune con Maya ha tre cose: anche lei sorda dalla nascita, Alaqua Cox è di origine nativo-americana e ha una protesi alla gamba destra.

“Maya è una persona sorda e della popolazione indigena, che una famiglia biologica e adottiva”, ha raccontato quando l’abbiamo incontrata. “Sta cercando di mettersi di nuovo in contatto con la sua famiglia dopo aver scoperto che quella adottiva, nello specifico suo zio, l’ha tradita. Nel cercare di riallacciare i rapporti con la sua famiglia biologica, Maya cercherà anche di riscoprire una vita molto più complicata di quella che ha vissuto.”

Ad accumunare Maya e l’attrice, come detto in precedenza, sono i traumi condivisi nell’infanzia. “Sono cresciuta, come sapete, da senza un arto. Ho fatto così tante operazioni chirurgiche da bambina”, ha spiegato. “Questo mi ha resa una guerriera, in un certo senso. Nella vita di Maya sono accadute delle cose tragiche, come la morte di sua madre. Entrambe quindi abbiamo vissuto delle esperienze traumatiche. Questo è ciò che ci rende molto simili: siamo entrambe guerriere.”

La sfida più grande è stata allenarsi per il ruolo di Echo nella serie Marvel. L’attrice ha raccontato di aver avuto un team che si occupava di lei. Gli allenamenti duravano all’incirca cinque giorni a settimana. “Per me era un sacco”, ha ricordato Alaqua. “Però ho imparato davvero tanto.”

“Sono cresciuta facendo sport, ma non c’erano tante cose specifiche di stunt. Perciò questo tipo di allenamento è stato del tutto nuovo per me. Sono stata in grado di imparare coreografie, colpi e mosse specifiche.” Anche se è stato divertente, ha ammesso l’attrice, è stato anche molto estenuante.

“Ma quello è stato la parte più grande del progetto: un viaggio divertente per me.”

Echo è composto da cinque episodi, disponibili dal 10 gennaio 2024 su Disney+.

