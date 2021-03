WandaVision 2 ci sarà? Al momento la risposta è negativa. Mentre il finale della serie Marvel è appena stato resto disponibile su Disney+, i fan dovranno aspettare ben un anno per capire in che modo si legherà alla Fase 4 del MCU.

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER sul finale di WandaVision

Dopo nove episodi, il viaggio di Wanda e Visione si è concluso (per ora). Il finale di serie ha mostrato lo scontro tra le due streghe, Agatha Harkness contro Wanda Maximoff, che ha finalmente abbracciato la sua natura di Scarlet Witch, mostrando anche una nuova veste, molto simile a come appare nei fumetti. La posta in gioco era alta: una scelta difficile da fare, tra la vita idilliaca (ma finta) di Westview con la sua famiglia, oppure una realtà tragica e dolorosa. In cambio, Wanda avrebbe dovuto dare i suoi poteri ad Agatha.

La nuova eroina ne esce vittoriosa: sacrifica la sua felicità per il bene comune. Il percorso psicologico di Wanda è quindi completo, ma il viaggio di Scarlet Witch è appena all’inizio.

Il finale lascia comunque diverse porte aperte, forse a una potenziale seconda stagione, o piuttosto ai successivi film della Fase 4 della Marvel. Il Visione di Westview, quello creato da Wanda stessa, è stato spazzato via, così come i loro figli, frutto di una realtà che non gli apparteneva. L’episodio, inoltre, fa intendere come ci sia la possibilità di rivedere il sintezoide in futuro, forse proprio in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, pellicola strettamente collegata a questa serie Marvel, e in uscita nel 2022.

WandaVision 2 non ci sarà. Secondo il regista Matt Shakman, il progetto è stato concepito come miniserie televisiva, ma ciò non esclude che si possa tornare a parlarne in futuro:

Adoro lavorare alla Marvel. È il miglior posto al mondo. Sono fantastici con i registi e ho fatto un viaggio meraviglioso con questo show. Non abbiamo alcun piano per la stagione 2 di WandaVision – questo potrebbe cambiare, ovviamente. Tutto dipende da quale sarà la storia. Eravamo molto concentrati nel raccontare questa in nove episodi e speriamo di arrivare a una conclusione soddisfacente e anche sorprendente.