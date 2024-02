Per tutti gli appassionati di supereroi, arriva in questi giorni una piacevolissima notizia. La Marvel ha rilasciato il trailer ufficiale in italiano di X-Men ’97, la serie animata basata sulle avventure del più famoso gruppo di mutanti dei fumetti, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Disney+ dal prossimo 20 marzo.

Il progetto si ispira a X-Men: The Animated Series, serie di culto degli anni ’90, conclusasi proprio nel 1997. Oltre alla trama, c’è anche il ritorno di alcuni interpreti che hanno prestato la voce ad alcuni peprsonaggi nella versione originale, tra cui:

Cal Dodd

Lenore Zann

George Buza

Catherine Disher

Chris Potter

Il titolo però presenta delle differenze sostanziali rispetto al predecessore. X-Men ’97 sarà classificato TV-14, mentre la serie degli anni ’90 era TV-Y7. Come si legge nella descrizione ufficiale della serie, la nuova versione “contiene materiale che la maggior parte dei genitori reputerebbe inadatto ad un pubblico di età inferiore ai 14 anni”.

La prima stagione di X-Men ’97 sarà composta da 10 episodi, ma è già in lavorazione la seconda stagione. Intanto lo scorso mese di settembre Marvel ha iniziato i lavori per un nuovo adattamento cinematografico degli X-Men.

