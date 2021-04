The Falcon and The Winter Soldier 1×05 stupisce i fan della Marvel con un cameo a sorpresa di un’attrice pluripremiata agli Emmy. A un passo dal finale di stagione – e in attesa di scoprire se ci sarà una seconda – la serie Disney+ introduce un enigmatico personaggio che avvicina John Walker, neo Captain America esonerato dal “compito” dopo aver ucciso un uomo in diretta nazionale.

Si tratta di Valentina Allegra de Fontaine, interpretata niente meno che da Julia Louis-Dreyfus, undici volte vincitrice di Emmy per i suoi ruoli nelle comedy Seinfield e la più recente Veep – Vicepresidente incompetente. La donna si avvicina a Walker e sua moglie, dicendogli di averlo appoggiato dopo che lui aveva preso il siero del Super Soldato. Perciò si mette a loro completa disposizione. Come viene lasciato intendere, le intenzioni di Val sono tutt’altro che buone.

Il nuovo personaggio è forse il misterioso Power Broker spesso menzionato nella serie e mai apparso? È ancora preso per dirlo, ma per quanto ne sappiamo The Falcon and The Winter Soldier 1×05 ha gettato le basi per un finale di stagione adrenalinico.

Nei fumetti Marvel, la contessa Valentina Allegra de Fontaine è un alter ego di Madame Hydra, ed è stata anche un interesse amoroso del capo dello SHIELD Nick Fury, oltre a guidare, a un certo punto, un team al femminile dello SHIELD insieme a Sharon Carter (nella serie Marvel interpretata da Emily Van Camp). Non è chiaro se ci sia un collegamento tra le due donne e se la Dreyfus apparirà anche nel finale di stagione.

Oltretutto l’attrice dovrebbe anche apparire nel film Marvel Black Widow al fianco di Scarlett Johansson, la cui data di uscita è stata posticipata più volte e ora arriverà su Disney+ e nei cinema il 9 luglio. Il mix tra piccolo e grande schermo è probabilmente una delle novità della Fase 4 del MCU, cominciata con l’innovativa WandaVision che lancerà il film Doctor Strange 2.

Ecco una clip del cameo di Julia Louis-Dreyfus in The Falcon and The Winter Soldier 1×05: