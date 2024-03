Marvel Zombie, la serie animata che prossimamente sarà disponibile in streaming su Disney+, avrà probabilmente una classificazione TV-MA, ovvero destinata a un pubblico adulto. A riferirlo è il responsabile del settore Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum in un’intervista rilasciata a IGN in cui parlava del progetto X-Men ’97.

Winderbaum ha sottolineato la popolarità raggiunta negli ultimi anni all’animazione per adulti, rilevando che Marvel Zombie sarà una serie “piuttosto intensa”, non adatta a un pubblico di età inferiore ai 17 anni.

Proprio come X-Men’97, anche Marvel Zombie “cercherà di onorare i fumetti – ha spiegato il dirigente di Marvel Studios – E quello che era così bello dei fumetti era che non si risparmiavano in termini di violenza. Questo è certamente l’obiettivo che ci poniamo anche in questo progetto”.

Un primo assaggio dello scenario che troveremo nel nuovo titolo di casa Marvel, con i supereroi in versione non-morti, lo avevamo già avuto nella prima stagione di “What if…?” quando gli Avengers venivano infettati da un virus quantico e iniziava una vera e propria apocalisse zombie.

