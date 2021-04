Il nuovo album di Mahmood ha un nome e una data d’uscita. Dopo Inuyasha Alessandro Mahmoud aveva distribuito indizi su quello che un giorno sarebbe diventato il secondo album in studio dopo il successo di Gioventù Bruciata (2019), disco di integrazione del primo EP omonimo uscito a seguito della vittoria al Festival di Sanremo 2019 con il singolo Soldi.

Il nuovo album di Mahmood

Nell’ultima ora la data e il nome del nuovo album di Mahmood sono arrivati: Ghettolimpo uscirà l’11 giugno 2021. Nel preparare il pubblico alla novità il rapper milanese ha utilizzato lo schema dei livelli da sbloccare, una strategia che ricorda i percorsi di un videogioco.

All’interno di Ghettolimpo, infatti, troveremo tanti personaggi che si riveleranno di traccia in traccia. “Ghettolimpo” rende l’idea, infatti, di un posto in cui imperano gli dei che non si presentano come entità onnipotenti bensì come eroi della strada. Ecco la descrizione:

“Ghettolimpo è un nuovo mondo dalle molteplici sfaccettature, ogni traccia racconta una simbologia e la storia di un personaggio che come in un videogioco si rivela all’ascoltatore brano dopo brano, livello dopo livello. Un Olimpo popolato dagli dèi, a cui si uniscono le esperienze degli eroi moderni più semplici, che a volte e spesso arrivano dalla strada, dal ghetto. Nel ‘ghettolimpo’ di Mahmood non troviamo figure onnipotenti appartenenti a un luogo irraggiungibile, ma persone straordinarie che cercano di dare un senso alla propria vita”.

Non mancheranno di sicuro i riferimenti all’attualità. Mahmood recentemente si è pronunciato sul ddl Zan unendosi ai tanti artisti che protestano contro l’ostruzionismo al Senato operato dal centro destra, in particolare da Simone Pillon e dalla Lega.

Zero

La nuova anticipazione dal nuovo album di Mahmood sarà Zero, un brano prodotto da Dardust e incluso nella serie TV Netflix Zero, appunto, disponibile dal 21 aprile sulla piattaforma di streaming. Un estratto del singolo è presente nel trailer. Zero, la serie, non a caso racconta la storia di un supereroe con il superpotere dell’invisibilità che si impegna per salvare il suo quartiere.

Il nuovo singolo Zero sarà disponibile dalla mezzanotte di mercoledì 21 aprile, deadline per l’uscita della serie TV di cui Mahmood è stato curatore artistico dell’ultimo episodio.

Ghettolimpo, il nuovo album di Mahmood, è già disponibile in pre-order nelle versioni autografate su vinile e CD mentre la versione ufficiale, di nuovo, uscirà l’11 giugno 2021.