Colpisce e non poco, il testo di Inuyasha di Mahmood, il nuovo singolo che suggella il ritorno dell’artista milanese sulla scena. Si impone, Alessandro, con una ballata in cui fa il punto emozionale sulle relazioni e sulle esperienze, senza disdegnare l’uso delle metafore.

Il testo di Inuyasha di Mahmood è stato scritto da Mahmood e prodotto a 4 mani insieme a quel geniaccio di Dardust, e la sua influenza si sente. Se Alessandro sa muoversi sulle dinamiche vocali e sulle rime, Dardust vince sempre nella scelta dei suoni. Una coppia vincente, questa, che fa breccia in un 2021 ben avviato grazie alle novità presentate da tanti artisti.

Non è dato saper se Inuyasha farà parte di un nuovo album, ma è certo che Mahmood deve per forza sfornare qualcosa dopo l’esordio di Gioventù Bruciata (2019), primo e unico disco in studio. Alessandro ha promesso che nel 2021 ci sarà un nuovo album, e staremo a vedere.

A questo giro Mahmood ritorna con una ballata piena di metafore. Non manca il beat audace, ma le dinamiche sono giustificate anche dall’ampio ricorso alle metafore a partire dal titolo.

Inuyasha è quel mezzodemone partorito dalle matite di Rumiko Takahashi, peculiare nel suo nascondere il lato oscuro per proteggere chi lo affianca. Scelta, questa, che gli fa rinunciare all’upgrade di demone completo.

Mahmood parte da questa fonte di ispirazione e parla della scelta di non mostrare la parte peggiore di sé ad amici e amori, rinchiudendo il lato oscuro “dentro ad una crisalide“ per mantenere un equilibrio. Non è tutto: Mahmood ammicca verso l’Oriente e l’esotico, lo fa con un titolo e con le note eseguite dalla linea vocale.

Inuyasha di Mahmood funziona, ed è un biglietto da visita del nuovo mondo di un artista che ha spiccato il volo dalla vittoria a Sanremo e che oggi è uno dei punti di riferimento della scena pop italiana.

Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore

arrivare ad alzare le mani

non mi piace più

se litighiamo in mezzo ad altre persone

non ha senso chiedere agli amici

chi ha ragione.

Se per te non vale un ca..o

chi siamo

oggi noi siamo più di un ocean drive

se ti chiedo come stai

la verità brucia in faccia

come la cicatrice di Inuyasha

non so come stiamo ancora in piedi.

Non sarò mai uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

Lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

dire addio non vuol dire che è la fine

Metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se

lo farai anche te

Passare tutti i giorni insieme fa paura

dirti che voglio stare solo è difficile

La gente ti parla poi ti ama vuole tutto poi ti spara

preferisco giochi di mente

sc..are in giro non mi lascia niente

Non sarò mai come uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

Lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

dire addio non vuol dire che è la fine ginger

Li vedi e lo capisci stare con me ti sembrerà

come planare sui go kart

lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

Metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se lo farai anche te

Penso qua sopra al muretto di casa

come ho fatto a credere che alla mia età si possa andare avanti senza perdono

perché di sputarsi in faccia in piazza Duomo non mi va

Dammi dammi un motivo per non fare danni danni

queste più che parole son drammi drammi e

fanculo se spari me

Non sarò mai come uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

Metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se lo farai anche te

se lo farai anche te