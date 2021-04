Uscirà entro la fine del mese di aprile Zero di Mahmood, un nuovo brano inedito – forse singolo – che chiuderà la serie TV che porta proprio il titolo Zero.

La serie TV Zero sarà disponibile dal 21 aprile su Netflix e la canzone alla quale Mahmood ha lavorato si palesa nel trailer ufficiale, dove è possibile ascoltarne un piccolo estratto. Zero di Mahmood sarà il brano che chiuderà la serie TV Netflix che racconta la storia di un ragazzo con un superpotere speciale.

La canzone Zero di Mahmood è stata scritta da Mahmood, Davide Petrella e Dario Faini. Zero è prodotta da Dardust, con il quale Mahmood si è lasciato immortalare in studio di registrazione nelle scorse settimane. C’era infatti grande curiosità attorno ai nuovi progetti di Mahmood ed era ormai certo che avrebbe rilasciato almeno un singolo prima della fine della primavera. Ora l’ufficialità: Zero di Mahmood seguirà il successo di Inuyasha.

Protagonista della serie TV Zero è infatti un giovane con il super potere dell’invisibilità che lavora assiduamente per salvare il quartiere nel quale vive, con il supporto di alcuni suoi nuovi amici.

8 gli episodi di Zero, che dal 21 aprile sarà disponibile in esclusiva su Netflix. Il quartiere di origine del protagonista si trova in una periferia, la stessa dalla quale sognava di scappare quando era bambino.

Crescendo, il protagonista ha trasformato il suo sogno: dalla fuga del quartiere avverso vuole adesso salvarlo. A suo favore giocheranno i suoi super poteri e il dono dell’invisibilità che gli consentirà di muoversi liberamente senza essere visto.

Mahmood fa parte della colonna sonora di Zero con la canzone omonima che accompagna il lancio della serie, protagonista del trailer di presentazione ufficiale. Ma non solo questo: Mahmood ha ricoperto anche un altro ruolo importante per la serie Netflix. Ha vestito i panni di supervisore musicale curando la musica di un episodio, l’ultimo. Ha selezionato ogni singola traccia che appare nell’episodio conclusivo della prima stagione di Zero, che si conclude proprio con un suo pezzo inedito.