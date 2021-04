L’episodio del ritorno di April in Grey’s Anatomy 17 sarà il numero 14 della stagione, in onda su ABC il prossimo 6 maggio: a rivelarlo è stata la stessa attrice Sarah Drew, che incalzata dai fan in attesa di dettagli sul suo cameo ha risposto ufficializzando la messa in onda dell’episodio e mostrando una prima foto di scena nei panni della Kepner.

L’episodio 17×14 che segna il ritorno di April in Grey’s Anatomy 17 si intitolerà Look Up Child, ma ABC non ha ancora diffuso una sinossi ufficiale.

La Drew, invece, ha pubblicato una prima foto che ritrae April in Grey’s Anatomy 17 senza camice (a conferma del fatto che ormai ha abbandonato la professione di chirurgo?), apparentemente in una casa, mentre parla con un uomo di colore che appare di spalle. Il suo interlocutore potrebbe sembrare Winston, il fidanzato di Maggie, ma i due non sembrano avere alcun legame pregresso. Di sicuro non si tratta di Jackson, con cui pure apparirà in scena visto che la Drew e Jesse Williams hanno girato insieme, come dimostrano le prime foto pubblicate dagli stessi attori dal backstage.

L’apparizione di April in Grey’s Anatomy 17 era stata annunciata lo scorso marzo, ma non erano trapelati dettagli sull’episodio in questione: di recente la stessa Drew aveva promesso ai suoi seguaci sui social, impazienti di sapere quando sarebbe andata in onda la sua performance, che avrebbe fatto promozione all’episodio prima della messa in onda.

I promise- I will promote the episode before it airs. ❤️ — Sarah Drew (@sarahdrew) April 15, 2021

E la prima occasione utile è stata la conferma della programmazione dell’episodio del ritorno April in Grey’s Anatomy 17, fissata per il 6 maggio su ABC negli Stati Uniti (in Italia in onda su Fox martedì 8 giugno).

We have a date! April is back on @GreysABC Thursday, May 6 at 9|8c on ABC! ☺️☺️☺️ pic.twitter.com/1JEa7iCRnD — Sarah Drew (@sarahdrew) April 16, 2021

La partecipazione della Drew ad un episodio nei panni di April in Grey’s Anatomy 17 è solo l’ultimo di una serie di camei di ex membri del cast, inaugurata con Patrick Dempsey che ha scioccato i fan tornando nei panni di Derek Shepherd durante la premiere della stagione e in diversi episodi successivi (l’ultimo con la sua presenza dovrebbe essere il 17×13). Poco dopo è toccato a TR Knight riprendere il suo ruolo di George O’Malley e da ultimi a Chyler Leigh ed Eric Dane come Lexie e Mark.