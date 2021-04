Ci sarà ancora un’apparizione di Derek in Grey’s Anatomy 17×13, forse l’ultima in vista del risveglio di Meredith: il promo dell’episodio, che sarà trasmesso su ABC negli Stati Uniti il 22 aprile, ha svelato il ritorno di Patrick Dempsey come guest star nei panni di McDreamy. Come sempre, sarà nel limbo onirico della protagonista che, sebbene uscita dalla terapia intensiva, non riesce a restare cosciente.

Meredith si è già svegliata ma tornerà a rivedere Derek in Grey’s Anatomy 17×13 nella spiaggia che rappresenta il suo subconscio: dopo George, Lexie e Mark, ancora una volta sarà il defunto Shepherd a spingerla a risvegliarsi dal suo stato di incoscienza causato dal Covid. E stavolta a distanza ravvicinatissima.

Se finora non si erano mai toccati, Meredith e Derek in Grey’s Anatomy 17×13 finalmente si abbracciano, come mostra il promo dell’episodio: in tutte le scene precedenti erano apparsi sempre molto distanti e questo avvicinamento potrebbe voler dire diverse cose. Da un lato, che Meredith sta peggiorando e rischia di oltrepassare il confine tra la vita e la morte, ma dall’altro potrebbe essere l’addio defintivo a Derek prima di tornare cosciente e vigile.

Ecco la trama e il promo dell’episodio col ritorno di Derek in Grey’s Anatomy 17×13, dal titolo Good As Hell.

Mentre c’è necessità di più chirurghi, Jo cerca di convincere Bailey a lasciarle cambiare specializzazione. Altrove, Link accusa Amelia di aver oltrepassato il limite mentre sta curando un paziente a distanza, e Winston ha un’idea improvvisa.

Non ci sono, invece, immagini di Derek in Grey’s Anatomy 17×13 nelle foto promozionali di Good As Hell.































L’episodio, il terzultimo prima della fine della stagione, dovrebbe finalmente sciogliere la prognosi di Meredith che è uscita dalla terapia intensiva e si è risvegliata per poi cadere nuovamente in uno stato di incoscienza.

In Italia Grey’s Anatomy 17 riparte dal settimo episodio martedì 20 aprile su Fox, canale 112 di Sky.