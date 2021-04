Alla fine la vera sorpresa non era soltanto il ritorno della piccola Grey ma la reunion di Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17×10: nel limbo onirico di Meredith, sulla spiaggia in cui immagina di rivedere le persone a lei care mentre è in terapia intensiva, sono apparsi sia Lexie che Mark, idealmente insieme in un aldilà che li ha riuniti dopo la morte avvenuta tra l’ottava e la nona stagione.

Eric Dane e Chyler Leigh hanno accettato di tornare nei panni di Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17×10 in una stagione che ha visto tanti altri ritorni, da Patrick Dempsey a TR Knight all’imminente apparizione di Sarah Drew. I due, però, non hanno potuto girare le loro scene insieme.

Come ha rivelato Dane a The Hollywood Reporter parlando della reunion di Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17×10, purtroppo le restrizioni dovute ai protocolli anti-Covid hanno impedito agli attori di ritrovarsi sulla spiaggia: Dane ed Ellen Pompeo hanno girato effettivamente insieme, come dimostra anche il selfie dal backstage apparso sul suo profilo Instagram, mentre Chyler Leigh sta girando Supergirl a Vancouver e non ha potuto raggiungere la California a causa delle rigide misure degli Stati Uniti riguardo la quarantena per i viaggi a e dall’estero.

Per ovviare al problema le scene con Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17×10 sono state realizzate con l’ausilio del green screen, lo schermo verde che permette di sovrapporre diverse immagini o video in una stessa scena, oltre all’uso di una controfigura per le riprese in cui Lexie è di spalle. Dane ha spiegato che l’uso della chiave cromatica è stato necessario per evitare alla collega impegnata a Vancouver di fare una quarantena negli Stati Uniti per soli due giorni di lavoro sul set.

Chyler era a Vancouver. Quindi abbiamo dovuto usare un po’ di magia. Chyler poteva arrivare qui ma poi non poteva tornare in Canada. C’era uno schermo verde. C’eravamo io ed Ellen nel campo visivo.

Per Dane questo momento celebrativo di Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17×10 è stata una bella chiusura per il pubblico che aveva mal digerito il fatto di non avere un lieto fine per la coppia.

La frase che Meredith chiede è: “Quindi voi ragazzi state insieme”. E io dico: “Immagino che sulla tua spiaggia, lo siamo”. Ma penso che Mark avrebbe trovato Lexie nonostante tutto. Che fosse sulla spiaggia di Meredith o sulla spiaggia di Lexie, o sulla spiaggia di chiunque altro, penso che Mark l’avrebbe trovata.

Inoltre parlando dell’apparizione di Mark e Lexie in Grey’s Anatomy 17×10, l’attore di Euphoria ha sottolineato come sia stato semplice e familiare ritrovarsi nei panni di McSteamy ancora una volta. E ha fatto sapere di avere ancora ottimi rapporti con gli ex compagni di set con cui ha condiviso otto anni bellissimi, un’esperienza interrotta solo perché non avrebbe potuto rinunciare al ruolo di protagonista che gli era stato offerto per la serie The Last Ship.