Il ritorno di Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17 è stato appena annunciato, venerdì 12 marzo, e l’attrice è già sul set per girare l’episodio che la vedrà rientrare in scena come guest star.

La prima immagine di Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17 è una clip rubata dall’attore Jesse Williams, che ha pubblicato un video in cui appare insieme all’ex co-star con cui ha recitato per 9 stagioni.

Evidentemente felice di aver ritrovato l’amica Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17, dopo averne auspicato a lungo il ritorno, Williams ha festeggiato l’occasione con i suoi fan su Instagram, mostrandosi in video su un autobus, prima da solo e poi affiancato dalla rossa collega. Nelle immagini gli interpreti di April e Jackson scoppiano a ridere e nella didascalia del video c’è solo l’emoji di un pacco regalo.

Pochi minuti dopo, è stata la volta dell’attrice: il primo giorno di Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17 è stato immortalato in un selfie di coppia per i Japril, i cui sorrisi sono evidenti nonostante le mascherine. “Niente di importante. Per niente emozionata” , ha scherzato nella didascalia del suo post.

L’apparizione di Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17 probabilmente non avrà implicazioni sentimentali per i due personaggi. Dopo il finale della quattordicesima stagione della serie, April e Jackson sono attualmente divorziati e condividono la piccola Harriet: dopo una tumultuosa storia d’amore e la fine del loro matrimonio, April si è risposata con Matthew, mentre Jackson ha avuto numerose storie, dall’amore con Maggie alla relazione fugace con la vigilessa della Stazione 19 Victoria e infine con Jo.

Quella di Sarah Drew in Grey’s Anatomy 17 sarà la prima apparizione per l’attrice dopo l’uscita di scena – non per sua volontà – al termine della stagione 14, quando il personaggio fu allontanato dalla trama principale insieme a quello di Arizona Robbins (Sarah Capshaw). La Drew non ha mai chiuso le porte ad un suo ritorno e ora, forse in vista della chiusura definitiva di Grey’s Anatomy, è stata accontentata.