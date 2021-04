Venerdì 16 aprile arriva anche in Italia l’episodio 400 di NCIS: Rai2 trasmette in prima visione assoluta il secondo episodio della stagione 18 che segna il traguardo del 400° capitolo per la saga dell’NCIS, rendendola una delle serie più longeve della storia. CBS, peraltro, ha appena rinnovato il procedural per la stagione 19.

L’episodio 400 di NCIS è un tributo alla storia della serie, concepito dagli sceneggiatori e dai produttori esecutivi come un regalo al pubblico che segue fedelmente la serie da quasi vent’anni. NCIS ha debuttato su CBS il 23 settembre 2003, dopo un crossover con la serie JAG – Avvocati in Divisa, e si è subito affermata tra le più seguite della rete. In Italia è andata in onda per la prima volta su Rai2 il 10 gennaio 2005 in prima serata, con ottimi risultati che si sono cristallizzati nel tempo: in questi anni gli episodi di NCIS su Rai2 hanno superato il 20% di share e i 4.5 milioni di telespettatori su Rai2.

L’episodio 400 di NCIS in onda il 16 aprile segna un record anche per Rai2: saranno infatti 611 le prime serate che la rete ha dedicato alla serie con Mark Harmon, storico protagonista e produttore esecutivo che in diciotto stagioni è stato presente in tutti gli episodi.

Nell’episodio 400 di NCIS, dal titolo Tutto Ha Un Inizio, Gibbs è alle prese con uno strano caso di omicidio. Ecco la trama e le foto promozionali.

La famiglia Zucado, a distanza di quarant’anni, torna prepotentemente nella sua vita e in quella di Ducky riportando i due alle origini della loro amicizia. Le ombre del passato dunque riaffiorano mentre McGee sta pensando di festeggiare i suoi 20 anni nell’NCIS e non sa come convincere Gibbs a partecipare.























(Foto: Sonja Flemming/CBS ©2020 CBS Broadcasting).

La peculiarità dell’episodio 400 di NCIS è che una serie di flashback riportano il pubblico alle origini del team e soprattutto all’inizio dell’amicizia tra due giovani Gibbs e Ducky: ad interpretare i due negli anni ’80 sono rispettivamente il figlio di Mark Harmon, Sean Harmon, e l’attore Adam Campbell. Entrambi hanno già partecipato alla serie come i giovani Gibbs e Ducky, ma per la prima volta appaiono insieme in una trama ambientata nel passato.

Nell’episodio 400 di NCIS un giovane Gibbs è reduce dall’esperienza nei Marines e deve scegliere se impegnarsi con la fidanzata Shannon (Darby Stanchfield), sua futura moglie e madre di sua figlia, mentre Ducky ha rinunciato alla medicina dopo il servizio nel Royal Army Medical Corps in Afghanistan che lo ha particolarmente segnato dal punto di vista emotivo. Entrambi a un bivio, si aiutano a vicenda nel “trovare il loro percorso di vita“, pur essendo due persone molto diverse: “Gibbs è una persona che ha problemi con le relazioni e non è il più socievole degli esseri umani. È qui che entra in gioco Ducky. Entriamo nella psicologia di Gibbs“, hanno spiegato i produttori esecutivi della serie Frank Cardea e Steven D. Binder a TvInsider alla vigilia della messa in onda dell’episodio su CBS. I due iniziano a lavorare insieme nel NIS, precursore dell’NCIS, insieme ad altri agenti che diventeranno i volti storici del team: nell’episodio sarà possibile distinguere altri protagonisti della serie agli albori della storia.

L’episodio 400 di NCIS è il secondo di questa stagione, che ha appena debuttato in prima visione assoluta in Italia su Rai2 con un episodio ogni venerdì alle 21.10, seguito dalla nuova serie di CBS Clarice.