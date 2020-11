NCIS 18 ha raggiunto quota 400 episodi negli Stati Uniti, martedì 24 novembre su CBS, con un episodio molto intenso che ha raccontato il primo incontro tra Gibbs e Ducky nel 1980, l’inizio di un’amicizia che avrebbe segnato la vita e la professione di entrambi.

L’attore e produttore della serie Mark Harmon ha visto suo figlio Sean recitare nei panni di Gibbs da giovane, mentre Ducky è stato interpretato da Adam Callum, in un episodio che rappresenta una pietra miliare per la serie: NCIS 18 avrà solo 16 episodi a causa della pandemia, ma sarà certamente ricordata dal pubblico come la stagione che ha tagliato il traguardo del 400° capitolo della saga dell’NCIS.

Mark Harmon ha spiegato che il secondo episodio di NCIS 18 è stato concepito come un regalo per il pubblico, un omaggio alla loro fedeltà negli anni, che ha permesso al procedural di essere ancora oggi la serie più vista della tv generalista negli Stati Uniti. Il fatto che ad interpretare il suo personaggio nel 400° episodio di NCIS ci fosse suo figlio, è stato poi motivo di assoluto “orgoglio” per Harmon, che ha parlato a etonline di come è avvenuto l’ingresso di Sean nel cast, ormai molti anni fa a partire dalla sesta stagione per una manciata di episodi.

Ripenso sempre alla prima volta che hanno pensato di fare una cosa col giovane Gibbs, e Sean aveva appena finito la scuola in quel momento. Un regista di nome Tony Wharmby ha detto: ‘Può venire a leggere un copione?.’ E lui semplicemente l’ha fatto e sono orgoglioso del fatto che prenda sul serio il suo lavoro e di come si avvicina all’essere un attore – non solo in questo show, ma per aver scelto di provare a fare il lavoro della sua vita.









Harmon ha aggiunto di essere “orgoglioso di entrambi i nostri ragazzi, lavorano sodo in quello che fanno ogni giorno“, riferendosi ai due figli nati dal lungo matrimonio con Pam Dawber, con cui è sposato da 33 anni.

Harmon ha ricordato che durante le riprese di quell’episodio di NCIS 18 a cui ha partecipato suo figlio sono state distribuite sul set delle magliette dedicate al traguardo raggiunto, con stampati sul retro tutti i titoli dei 400 episodi della serie realizzati fino ad oggi.

In Italia NCIS 18 arriverà ad aprile, dopo il finale della diciassettesima stagione trasmesso questo mese da Rai2.