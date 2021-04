Parte con un episodio a settimana in prima serata NCIS 18 su Rai2: da venerdì 9 aprile la seconda rete trasmette i nuovi episodi dello storico procedural di CBS, interpretato e prodotto da Mark Harmon, in prima visione in chiaro.

La programmazione di NCIS 18 su Rai2 si accompagna a quella della nuova serie Clarice, un debutto assoluto su CBS lo scorso febbraio ora in onda anche in Italia in anteprima esclusiva.

NCIS 18 su Rai2 parte il 9 aprile con un episodio che rappresenta un salto temporale nel passato rispetto al finale della stagione precedente, interrotta in anticipo a causa dell’emergenza Covid.

La première di NCIS 18 su Rai2 riporta il pubblico ad un caso citato nella stagione 17 ma mai chiarito, una missione di Gibbs che era rimasta celata perfino agli agenti della sua squadra: con questo flahback si scopre che il suo allontanamento da Washington era dovuto alla volontà di aiutare l’amico Fornell (Joe Spano), nella sua caccia al cartello di narcotrafficanti che con i suoi oppioidi contraffatti ha quasi causato la morte della figlia Emily. Intanto non mancano altri casi per il team dell’NCIS.

Ecco la trama del primo episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda il 9 aprile alle 21.15.

Mentre Gibbs aiuta l’amico Fornell ad incastrare i capi dell’organizzazione criminale che spaccia gli oppioidi che hanno quasi ucciso sua figlia, Jimmy dovrà affrontare un bizzarro imprevisto. Il cadavere di un ex Caporale dei Marine, tale Richard Darby, ucciso da un colpo di pistola, è infatti misteriosamente scomparso dalla sala autopsie. Proprio mentre Jimmy trova il coraggio di parlare a Gibbs dell’accaduto, la sua auto esplode, e il medico legale si salva veramente per un pelo…



NCIS 18×01

Ma nella première di stagione di NCIS 18 su Rai2 il pubblico vedrà anche McGee raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato da un insospettabile collega, un mistero che verrà risolto solo nel quarto episodio di questa stagione.

Il secondo appuntamento di NCIS 18 su Rai2 il 16 aprile segna un traguardo storico per il procedural di CBS, visto che si tratta del 400º episodio della serie: per celebrare la cifra tonda, gli autori hanno scritto un episodio speciale che racconta il primo incontro tra Gibbs e Ducky nel 1980 e l’inizio della loro amicizia nonché del sodalizio professionale all’interno dell’NCIS. Nell’episodio il figlio di Mark Harmon, Sean, interpreta Gibbs da giovane, mentre Ducky è interpretato da Adam Callum.

NCIS 18×02

Nel corso di NCIS 18 su Rai2 si consumerà anche l’addio ad un altro personaggio regolare del crime, l’ultimo di una lunga serie in anni recenti: stavolta ad uscire di scena sarà Jack Sloane, a causa della scadenza del contratto triennale dell’attrice Maria Bello.