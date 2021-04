Non vedremo nessun cameo del compianto Chadwick Boseman in The Falcon and The Winter Soldier. Sebbene la storia lo richieda, dato che la serie è in parte legata al film Black Panther, il produttore Nate Moore ha smentito diverse voci di corridoio.

Dopo le ipotesi su un presunto attore guest star in WandaVision (poi rivelate non veritiere), i fan della Marvel continuano a formulare nuove teorie su The Falcon and The Winter Soldier, seconda serie dei Marvel Studios in programmazione sulla piattaforma Disney+. Con due episodi al termine, il pubblico sui social ha iniziato a chiedersi se Boseman avesse girato qualche scena prima di morire (l’attore è deceduto nell’agosto dello scorso anno all’età di 43 anni).

La teoria è stata diffusa dopo l’arrivo del personaggio di Ayo (interpretata da Florence Kasumba ) da Wakanda, terra d’origine di Black Panther. “No. Posso dire che non succederà “, ha detto Moore durante un podcast da Atlanta, in Georgia, dove sta preparando il sequel di Black Panther. “Sarei onesto se lo fosse. La morte di Chad è una cosa che dura tutta la vita e ho voluto bene a questo ragazzo tanto quanto al personaggio. Penso che dobbiamo stare molto attenti nel farlo apparire, perché significava tanto per molte persone quanto per noi. Non lo useremmo come una scusa per dire al pubblico di sintonizzarsi la prossima settimana perché forse vedrà Panther. Non lo faremo mai. Non è il caso.”

Chadwick Boseman potrebbe vincere l’Oscar postumo per la sua straziante interpretazione nel film Netflix Ma Rainey’s Black Bottom. La protagonista e collega Viola Davis, in corsa per la statuetta di migliore attrice, lo ha ricordato dicendo: “Penso che Chadwick non fosse interessato alla fama che accompagna un attore cinematografico. Ciò a cui teneva davvero era essere un grande artista. C’era questa cosa in lui, come se ci fosse una qualche forza superiore all’opera. Qualcosa di trascendentale.”

Gli ultimi due episodi di The Falcon and The Winter Soldier, di cui già si parla di una seconda stagione, saranno pubblicati rispettivamente il 16 e 23 aprile su Disney+.