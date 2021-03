The Falcon and The Winter Soldier 2 potrebbe già essere in cantiere? Dopo aver chiarito che al momento WandaVision si limiterà ad un’unica stagione, il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige ha fatto un po’ di chiarezza sull’atteso show che ha per protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Come WandaVision, anche The Falcon and The Winter Soldier si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Captain America è morto e Sam Wilson riflette sulla possibilità di ereditare il suo scudo mentre fa squadra con il suo amico Bucky Barnes aka Winter Soldier. Il regista della serie e produttore esecutivo ha spiegato che la serie è stata influenzata dal film Un uomo da marciapiede, mentre per il capo sceneggiatore e produttore esecutivo Malcolm Spellman, le sue ispirazioni sono state 48 Ore, Rush Hour e il franchise di Bad Boys .

Questa domanda ci viene posta molto di più quando si parla di televisione, perché il pubblico si aspetta che ci sia una seconda stagione. Ci siamo avvicinati come nei film: faremo meglio a rendere fantastica la serie, perché non saremo in grado di farne un’altra.

Per quanto riguarda la seconda stagione, Feige ha semplicemente detto: “Se riusciamo a produrla, ci sono sicuramente delle idee”, tuttavia ha continuato a sottolineare che la serie è stata concepita come miniserie, esattamente come WandaVision, che continuerà la sua storia nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Allo stesso tempo, le serie e i film Marvel di Disney + si incroceranno tra di loro.

The Falcon and The Winter Soldier doveva essere il primo show a lanciare la fase 4 del MCU. I piani sono cambiati per la via della pandemia; le riprese sono state infatti interrotte più volte: prima a Praga, poi a Porto Rico, dove a causa dell’intensa attività sismica, la produzione è stata costretta a fermarsi. A marzo, il set ha riaperto in Repubblica Ceca, salvo poi sospendere di nuovo a causa del Covid. Le riprese della serie tv sono ripartite ufficialmente nell’ottobre dello scorso anno.

Prima di scoprire se The Falcon and The Winter Soldier 2 ci sarà, la prima stagione della serie tv, composta da sei episodi (rilasciati uno a cadenza settimanale), debutta venerdì 19 marzo su Disney+.