È in arrivo un’altra sorprendente guest star in WandaVision. Dopo Evan Peters, il Pietro Maximoff dell’universo degli X-Men, apparso nel finale del quinto episodio, la serie Marvel ha in serbo un’altra ospitata per i fan.

A tal proposito, Paul Bettany si è lasciato sfuggire un’anticipazione sulla prossima guest star in WandaVision, che a questo punto, a due episodi dalla fine, vedremo nell’ottavo o nel nono episodio (ossia, il finale di stagione). Mentre la Disney gongola dopo l’incredibile numero di abbonati alla piattaforma Disney+ (che dal 23 febbraio lancerà il nuovo Brand, Star), il sesto episodio di WandaVision ha certamente cambiato ogni cosa.

In una nuova intervista con Esquire, Paul Bettany non ha rivelato alcun dettaglio relativo alla prossima guest star della serie tv, né come il suo arrivo potrebbe influenzare la storia, però ha dichiarato:

“C’è questa teoria secondo cui qualche misterioso Avenger apparirà in WandaVision, e i fan pensando che si tratta di Doctor Strange. La verità è questa, tutti i personaggi che stavamo cercando di tenere top secret, molti sono stati svelati attraverso i leaks. C’è un personaggio che non è ancora stato rivelato ed è davvero elettrizzante. È un attore con cui volevo lavorare da tempo. Abbiamo alcune fantastiche scene insieme, e la chimica tra noi, credo sia straordinaria. Abbiamo fatto i fuochi d’artificio sul set. Quindi sono davvero entusiasta che i fan lo vedano.”

Con le sue affermazioni non è chiaro se stesse insinuando che il personaggio in questione fa parte dei film degli Avengers. Secondo alcune teorie dei fan, Doctor Strange potrebbe fare la sua comparsa alla fine della serie. Infatti, lo stregone supremo, interpretato da Benedict Cumberbatch, è il prossimo progetto che vedrà coinvolto il personaggio di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). C’è anche chi suggerisce l’arrivo di Magneto, il mutante che nei fumetti è il padre dei gemelli Maximoff. In quel caso, c’è buona possibilità di vedere Ian McKellen, che aveva già interpretato l’iconico villain nei film sugli X-Men.

Il prossimo episodio è atteso il 26 febbraio, mentre il finale sarà pubblicato su Disney+ il 5 marzo. Solo allora scopriremo se i rumours sulla guest star di WandaVision saranno confermati.