Peaches di Justin Bieber è il classico schianto r’n’b con inserti pop di cui questo secolo può bearsi. Il cantautore canadese ci mette il timbro, la personalità, un po’ di autotune e si affida ai collaboratori eccellenti Daniel Caesar e Giveon, suoi partner in crime per questo nuovo estratto da Justice.

La presenza di Justin Bieber a questo giro è colorata dal duetto, che arricchisce il brano rendendolo rilassante e sensuale, fedele ai canoni contemporanei.

Le “pesche” del titolo non sono certo il frutto, dal momento che nel lessico urbano la pesca serve ad indicare talvolta una personalità interessante e talaltra la donna. Che l’r’n’b sia spesso uno strumento di corteggiamento è assodato, per questo la scrittura è stata affidata a un team di nomi importanti come Andrew Watt, Louis Bell, Luis Martinez Jr e Bernard Harvey, che ha prodotto il brano insieme a Shndo.

Peaches di Justin Bieber è stata rilasciata come singolo il 19 marzo 2021 e da oggi sarà in rotazione radiofonica. Nel video ufficiale vediamo le immagini dei 3 artisti alternarsi tra una macchina in corsa e uno studio con luci al neon.

Dopo il concerto di Capodanno in streaming Justin Bieber si è messo in testa di dominare la scena. Dopo Anyone e la pubblicazione del nuovo disco Justice, nei giorni scorsi il cantautore canadese ha lanciato a sorpresa l’EP Freedom, un grido liberatorio che dal titolo denuncia la voglia di libertà che ci accomune in questo periodo storico fatto di grandi incertezze e grandi paure.

All’interno dell’EP la traccia Whe’re In This Together rievoca quel brucco incidente di percorso del 2014 quando si fece sorprendere nel bel mezzo di una corsa clandestina e in stato di ebbrezza.

Di seguito il testo e la traduzione di Peaches di Justin Bieber, il nuovo singolo da Justice.

I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah, s..t)

I get my weed from California (That’s that s..t)

I took my chick up to the North, yeah (Badass bi..h)

I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)

And I see you (Oh), the way I breathe you in (In)

It’s the texture of your skin

I wanna wrap my arms around you, baby

Never let you go, oh

And I say, oh, there’s nothing like your touch

It’s the way you lift me up, yeah

And I’ll be right here with you ‘til the end

I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah, s..t)

I get my weed from California (That’s that s..t)

I took my chick up to the North, yeah (Badass bi..h)

I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)

You ain’t sure yet, but I’m for ya’

All I could want, all I can wish for

Nights alone that we miss more

And days we save as souvenirs

There’s no time, I wanna make more time

And give you my whole life

I left my girl, I’m in my Yorker

Hate to leave her, call it torture

Remember when I couldn’t hold her

Left the baggage for a mover

I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah, s..t)

I get my weed from California (That’s that s..t)

I took my chick up to the North, yeah (Badass bi..h)

I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)

I get the feeling, so I’m sure (Sure)

Hand in my hand because I’m yours

I can’t, I can’t pretend, I can’t ignore you’re right for me

Don’t think you wanna know just where I’ve been, oh

Don’t be distracted

The one I need is right in my arms (Oh)

Your kisses taste the sweetest with mine

And I’ll be right here with you ‘til end of time

I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah, s..t)

I get my weed from California (That’s that s..t)

I took my chick up to the North, yeah (Badass bi..h)

I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)