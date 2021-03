Il nuovo album di Justin Bieber ha un nome, una data e anche una serie di duetti eccellenti. Un anno dopo Changes il cantautore canadese ritorna con un sesto disco dopo le anticipazioni snocciolate negli ultimi mesi, da Holy a Lonely e porta con sé tanti collaboratori per una nuova release che già fa impazzire i fan.

Le novità sul nuovo album di Justin Bieber sono arrivate con un semplice post pubblicato sui social. La popstar ha mostrato una foto in cui i titoli dei brani contenuti nella tracklist sono impressi su dei post-it con tanto di featuring e una didascalia. In quest’ultima leggiamo che il disco si chiamerà Justice e uscirà il 19 marzo 2021. Mancano pochi giorni, dunque, all’uscita del nuovo album di Justin Bieber.

Non è dato sapere se ascolteremo nuove anticipazioni prima della release, ma due giorni fa la popstar ha pubblicato il video di Hold On. In questo 2021 Bieber ha fatto tanto parlare di sé, specialmente per aver intrattenuto i fan con uno speciale concerto di Capodanno e proprio l’1 gennaio ha salutato l’anno nuovo con il singolo Anyone.

Numerosi sono gli ospiti di Justice. Nell’anteprima infatti leggiamo i nomi di Chance The Rapper, Khalid, Burna Boy, Daniel Caesar, Kid Laroi e Giveon. Il nuovo album di Justin Bieber sarà composto da 16 tracce.

Sul cantautore insistono vari rumors per un probabile ritorno sul palco, anche se è risaputo che la situazione globale sia ancora troppo critica per riprendere i concerti senza il rischio dei contagi da Covid-19, un male che ha messo in ginocchio l’intero settore dello spettacolo.

Di seguito la tracklist di Justice, il nuovo album di Justin Bieber in uscita il 19 marzo 2021 con tanti duetti e tante novità, annunciato a sorpresa sui social.

1 2 Much

2 Deserve You

3 As I Am (feat. Khalid)

4 Off My Face

5 Holy (feat. Chance The Rapper)

6 Unstable (feat. The Kid Laroi)

7 Interlude

8 Die For You (feat. Dominic Fike)

9 Hold On

10 Somebody

11 Ghost

12 Peaches (feat. Giveon & Daniel Caesar)

13 Love You Different (feat. BEAM)

14 Loved By You (feat. Burna Boy)

15 Anyone

16 Lonely (feat. Benny Blanco)