La prima parte della scaletta del concerto di Capodanno di Justin Bieber è finalmente ufficiale. L’artista trascorrerà l’ultimo dell’anno con i fan, che accontenterà trasmettendo il live a più riprese, accessibile con l’acquisto di un solo biglietto.

Stando a quanto rivela la pagina fan Justin Bieber Italia, i brani scelti per il concerto dell’ultimo dell’anno sarebbero questi:

All Around Me

Sorry

Second Emotion

Forever

Boyfriend

Baby

I’m The One / No Brainer

“Set acustico”

Where Are U Now

What Do You Mean?

Running Over

Come Around Me