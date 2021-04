Freedom di Justin Bieber è arrivato a sorpresa, annunciato senza preavviso sui social dal cantautore canadese poche settimane dopo l’uscita di Justice, il nuovo disco.

Freedom di Justin Bieber svela gli intenti già nel titolo: Libertà, questa la traduzione, è la parola che invochiamo di più in questo periodo storico fatto di grandi restrizioni, rinunce e paura per via della pandemia del Covid-19. Con questo EP a sorpresa Justin Bieber vuol fare in modo che le persone si sentano meno sole.

La nuova release arriva a Pasqua dopo tanti indizi con i quali il cantautore canadese ha costellato i social nei giorni precedenti. Allo screenshot di una nota scritta nel suo device ad altri messaggi criptici. Il risultato è nelle 6 tracce, 5 delle quali contengono un featuring.

Nella tracklist, oltre alla title track, compare anche il brano We’re In This Together che potrebbe alludere all’incursione della polizia avvenuta nel 2014 nella sua casa di Los Angeles. Justin Bieber, il 23 gennaio, era stato arrestato per aver partecipato a una corsa clandestina e aver guidato in stato di ebbrezza. Le immagini del suo arresto erano diventate virali. Ecco un verso del brano: “L’FBI ha fatto irruzione in casa mia […], stavo facendo lo stupido per piacere alla gente”.

La tracklist e i duetti

Freedom di Justin Bieber include tanti ospiti, da BEAM nella title track a Brandon Love e Chandler Moore nella traccia All She Wrote. Troviamo anche Judah Smith e Pink Sweats in Where You Go I Follow, Tory Kelly in Where Do I Fit In e Lauren Walters in Afraid To Say.

Di seguito la tracklist del nuovo EP del cantautore canadese:

01 Freedom

02 All She Wrote (feat Brandon Love & Chandler Moore)

03 We’re In This Together

04 Where You Go I Follow (feat Pink Sweats, Chandler Moore & Judas Smith)

05 Where Do I Fit In (feat Tory Kelly, Chandler Moore & Judah Smith)

06 Afraid To Say (feat Lauren Walters)

