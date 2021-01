Anyone di Justin Bieber è il nuovo singolo del cantautore canadese. Il brano è stato pubblicato allo scoccare della mezzanotte del 2021, nel contesto del grande concerto di fine anno tenuto dall’artista per salutare il 2020 durante il quale la canzone è stata eseguita in anteprima mondiale.

Anyone di Justin Bieber, come si percepisce anche dal video ufficiale firmato dal regista Colin Tilley, è una dedica appassionata dell’artista alla moglie Hailey Baldwin. Il risultato è un brano nel tipico stile della popstar canadese, con dinamiche morbide scandite da percussioni leggere e riverberi che rendono l’atmosfera celebrativa e sottolineano un testo ispirato e sincero.

Justin Bieber promette ad Hailey di essere sempre presente. Nel video ufficiale vediamo l’artista affrontare la sua giornata come un atleta con allenamenti iniziati dalla prima mattina, la colazione lasciata sul comodino e i pugni sferrati all’aria su una spiaggia deserta. “You are the only one I’ll ever love”, dice Justin Bieber alla sua Hailey. Con queste parole la popstar di Holy, Lonely e Monster saluta e accoglie il nuovo anno cercando di infondere un po’ di amore dopo le tragedie che hanno costellato il 2020 anche nel settore musicale, letteralmente messo in ginocchio con lo stop ai concerti decretato dai governi mondiali per contenere la pandemia del Covid-19.

Il brano è stato scritto insieme a Andrew Wyatt e il lancio del singolo, secondo le dichiarazioni diffuse dall’ufficio stampa di Bieber, vuole essere un buon auspicio per il 2021 e soprattutto un modo per celebrare il potere della musica che ha reso il 2020 meno pesante da affrontare: “Quest’anno la musica ci ha aiutato tanto”, dice la popstar e con essa vuole inaugurare il nuovo anno.

Anyone di Justin Bieber farà parte dell’attesissimo sesto album dell’artista canadese, seguito ideale di Changes uscito nel febbraio 2020 ma di cui, per ora, non è dato conoscere data di pubblicazione né titolo.

[Verse 1]

Dance with me under the diamonds

See me like breath in the cold

Sleep with me here in the silence

Come kiss me, silver and gold

[Pre-Chorus]

You say that I won’t lose you

But you can’t predict the future

So just hold on like you will never let go

Yeah, if you ever move on without me

I need to make sure you know

[Chorus]

That you are the only one I’ll ever love

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done

(Ever done)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(Anyone) Not anyone

[Verse 2]

Forever’s not enough time to (No)

Love you the way that I want (Love you the way that I want)

‘Cause every morning I find you (No)

I fear the day that I don’t

[Pre-Chorus]

You say that I won’t lose you

But you can’t predict the future

‘Cause certain things are out of our control

Yeah, if you ever move on without me

I need to make sure you know

[Chorus]

That you are the only one I’ll ever love (Only one)

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done

(I’ve ever done)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

It’s not anyone, not anyone

[Bridge]

Oh, oh, oh, oh

If it’s not you, it’s not anyone

Oh, oh, oh yeah, woah

[Chorus]

Yeah, you are the only one I’ll ever love

(I gotta tell ya, gotta tell ya, yeah)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done (Ever done, oh, yeah)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone