Sherlock 5 ci sarà? Benedict Cumberbatch torna a parlare della serie BBC, conclusasi con la quarta stagione all’inizio del 2017. Da allora, i fan hanno sempre sperato di rivedere il detective Holmes e il suo fidato dottor Watson sul piccolo schermo, però gli attori protagonisti si sono gettati in altri progetti.

Cumberbatch è uno di questi: attualmente è il volto del Doctor Strange nei film del Marvel Cinematic Universe (lo rivedremo in The Multiverse of Madness, film strettamente legato alla serie WandaVision), personaggio che l’attore definisce “Uno Sherlock Holmes che lancia incantesimi”.

Dopo l’episodio Il problema finale, che costituisce anche l’ultimo della serie BBC, in onda dal 2010, c’è speranza concreta di vedere Sherlock 5 in futuro? Benedict Cumberbatch non ha smentito, né confermato il ritorno dello show britannico. Intervistato da Collider, la sua risposta tende più a essere negativa, però ha lasciato un piccolo barlume di speranza:

Sono la persona sbagliata a cui chiedere perché non dico mai, ovviamente. Ma non lo so. La mia agenda, però, è piena, come quella di Martin [ Freeman] e di tutti gli altri attori coinvolti. Quindi, chi lo sa? Forse un giorno, se lo script è quello giusto. E quando parlo di script intendendo un film, piuttosto che una nuova stagione. Chissà. Non adesso, però.

Forse un giorno, quando la sceneggiatura sarà quella giusta e quando Cumberbatch e Freeman avranno chiuso con i loro impegni nel Marvel Cinematic Universe, o in qualunque altro film, Sherlock 5 potrebbe diventare realtà. Fino ad allora, ai fan restano le quattro stagioni, disponibili nel catalogo di Netflix Italia.

Per Martin Freeman, il ritorno di Sherlock dovrebbe essere qualcosa di davvero “speciale e interessante, allora penso che saremmo tutti aperti”, aveva dichiarato in un’intervista del 2019. “Sherlock suona sempre un po’ come un evento. Abbiamo fatto tre episodi [ogni stagione]. Anche se erano lunghi. Erano episodi di 90 minuti, ma erano piuttosto pochi e distanti tra loro, per gli standard televisivi. Ci è sempre sembrato un evento, quindi se ne facciamo di più, deve essere speciale perché Sherlock era quel tipo di show-evento.”

Rivedremo Benedict Cumberbatch nella serie remake del film di Hitchcock, Il club dei 39.