È in arrivo una nuova serie di Benedict Cumberbatch. La star di Sherlock è inarrestabile. Il suo prossimo progetto sarà The 39 Steps, in italiano Il Club dei 39, ispirata all’omonimo romanzo di John Buchan, e da cui Alfred Hitchcock aveva tratto il film del 1935.

Il nuovo adattamento è descritto come un “thriller di cospirazione provocatorio e ricco di azione” che “aggiorna il romanzo classico ai nostri tempi”, secondo la descrizione ufficiale. La storia sarà incentrata su Richard Hannay, un uomo comune che inconsapevolmente diventa una pedina in una cospirazione globale di vasta portata per ripristinare l’ordine mondiale. “I 39 passi che cambieranno il mondo come lo conosciamo, con solo Hannay che si frappone”.

Il film di Hitchcock del 1935 aveva come protagonisti Robert Donat e Madeleine Carroll. Nella sua versione, Hannay (Donat) era costretto a fuggire in Scozia dopo essere stato ingiustamente accusato di aver ucciso un agente segreto. Ben presto, però, viene coinvolto da una donna attraente (Carroll) mentre spera di portare alla luce questo cerchio di spie e finalmente ripulire il suo nome.

Cumberbatch sarà anche produttore esecutivo della serie, creata dallo sceneggiatore di Revenant, Mark L. Smith. Edward Berger, che in precedenza ha lavorato con la star di Sherlock nella serie limitata di Showtime Patrick Melrose, dirigerà il progetto. La nuova serie di Benedict Cumberbach non ha ancora trovato un network o una piattaforma in grado di ospitarla.

L’attore ha vinto un Emmy e ha ottenuto altre tre nomination per aver interpretato l’iconico detective nella serie BBC Sherlock, andata in onda per quattro stagioni e un film dal 2011 al 2017. Una quinta è stata annunciata ma mai prodotta. Cumberbatch è anche noto al grande pubblico per il ruolo dello Stregone Supremo nei film Marvel Doctor Strange, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Si vocifera che potrebbe tornare a interpretarlo anche nella serie Disney+ WandaVision, mentre è certo che lo rivedremo nel film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cui uscita è prevista a marzo 2022.