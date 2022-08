Sherlock su La7 salta l’appuntamento nella seconda serata di Ferragosto. Seconda la guida tv, l’episodio 4×02 non andrà in onda per lasciare spazio al film L’aereo più pazzo del mondo.

Non sappiamo il motivo del cambio di programmazione, ma la serie tv che rielegge il personaggio di Sherlock Holmes in chiave moderna tornerà mercoledì 17 agosto con l’episodio 4×02 intitolato Il detective morente, ecco la sinossi:

Sherlock viene contattato dalla figlia dell’imprenditore e filantropo Culverton Smith, che lei sostiene abbia confessato un omicidio. Tuttavia non è al corrente di chi possa essere la vittima, dato che suo padre ha utilizzato un farmaco che inibisce la memoria. Dopo un incontro tanto temuto, Sherlock capisce che Culverton è un serial killer e decide di smascherarlo e fermarlo. L’investigatore, però, è sotto la pesante influenza di droghe, che oltre a sminuire la sua reputazione non gli permettono di distinguere chiaramente i propri pensieri dalla realtà.

Benedict Cumberbatch è Sherlock Holmes, che in questa nuova stagione affronterà un percorso piuttosto oscuro. Nel tentativo di capire il piano conclusivo del defunto Jim Moriarty, il detective entra in una spirale violenta di follia e depressione che influenzeranno la sua sfera personale, risvegliando vecchi traumi del passato. Martin Freeman è John Watson, amico e assistente di Sherlock.

Insieme ai due protagonisti, nel cast anche Una Stubbs nel ruolo di Mrs. Hudson, la forte e premurosa proprietaria dell’edificio situato al 221B di Baker Street, dove abitano Sherlock e John. Rupert Graves è l’Ispettore Greg Lestrade della polizia britannica che si avvale dell’aiuto di Sherlock in diverse occasioni. Mark Gatiss è l’onnipresente Mycroft Holmes, fratello maggiore di Sherlock. Louise Brealey è Molly Hooper, medico patologo che lavora presso un obitorio e laboratorio scientifico londinese dove Sherlock spesso conduce i suoi esperimenti. Amanda Abbington veste i panni di Mary Morstan che, sebbene deceduta nella serie, svolge il ruolo di ‘fantasma’ consigliando Sherlock e John.

La new entry della stagione è Toby Jones che interpreta Culverton Smith, politico filantropo con un oscuro passato.

L’appuntamento con Sherlock su La7 è alle 23:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.