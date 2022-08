Parte Sherlock 3 su La7, al via dal 1° agosto.

La serie targata BBC che rielegge il personaggio letterario di Sir Arthur Conan Doyle in chiave moderna era andato in onda a inizio anno, poi interrotto diverse volte, fino ad essere silurato in aprile, quando la rete ha preferito trasmettere Servant of the People, approfittando dell’interesse nazionale per la situazione geopolitica tra Russia e Ucraina.

Un cambio di programmazione che si è rivelato fallimentare, poiché la serie di e con l’ex attore e attuale presidente Zelensky non è piaciuta agli spettatori (tant’è che Servant of the People è stato poi rilegato in seconda serata).

Sherlock 3 su La7 si apre con il ritorno di Sherlock Holmes dopo che aveva fatto credere a tutti di essere morto in seguito al suo scontro con la sua nemesi Jim Moriarty. I suoi amici sono andati avanti con la loro vita.

Stasera 1° agosto andrà in onda l’episodio 3×01 dal titolo La casa vuota:

Sono passati due anni dalla scomparsa di Sherlock e ognuno è andato avanti con la sua vita: John è in procinto di sposarsi con Mary Morstan, e Molly ha un fidanzato. Tuttavia, un attacco terroristico a Londra costringe Sherlock a tornare per sventare l’imminente minaccia.

Sherlock 3 su La7 torna in onda il 3 agosto con l’episodio 3×02 intitolato Il segno dei tre. Arriva il giorno delle nozze di John e Mary e Sherlock, testimone dello sposo, ha l’arduo compito del discorso. Nel corso della cerimonia, però, il detective si rende conto che un omicidio sta per essere commesso e che l’assassino è presente tra gli ospiti. Per cercare di smascherarlo, inizia una serie di ragionamenti per capire chi potrebbe essere il potenziale killer.

L’appuntamento con Sherlock 3 su La7 è alle 23:30.

