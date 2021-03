Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul finale di WandaVision

L’ultimo episodio di WandaVision ha sollevato molti dubbi e domande sul destino dei suoi eroi. Se da una parte la serie Disney+ ha portato a termine la trasformazione del personaggio di Elizabeth Olsen in Scarlet Witch, dall’altra ci si chiede in che modo la vedremo coinvolta nel secondo capitolo di Doctor Strange.

È chiaro che la magia giocherà un ruolo fondamentale. Il finale dello show Marvel ha chiarito quanto Wanda sia non solo l’Avenger più forte, ma anche più potente dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch. Tra le questioni irrisolte lasciate in sospeso nel finale della serie tv, c’è anche il futuro dei figli di Wanda e Visione.

Nei titoli di coda si apprende che dopo aver disintegrato la realtà di Westview, la strega scarlatta si è isolata dal resto del mondo per studiare a fondo il Darkhold, il potente libro di magia che dona poteri incredibili a chi sa leggerlo, e la serie lascia intuire che i suoi figli potrebbero essere ancora vivi e forse in pericolo.

Nei fumetti, i gemelli Billy e Tommy sono stati creati tramite l’anima di Mephisto. Dato che sono destinati a diventare dei giovani supereroi, Wiccan e Speed, ​​come tanti fan si aspettano, i due devono tornare in qualche modo in vita. Le azioni di Wanda nel finale di serie lanceranno gli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e il Darkhold potrebbe essere al centro della trama.

Un altro fattore lasciato in sospeso riguarda l’avvertimento della strega Agatha Harkness. Abbracciando finalmente il suo ruolo di Scarlet Witch, Wanda ha scatenato “qualcosa” di terribile e potrebbe richiedere il suo aiuto per fermarlo. La prima teoria è che si tratti della rottura del Multiverso, e ciò avrebbe uno stretto legame con gli eventi di Doctor Strange 2. Forse la sua ascesa al potere come portatrice di magia del caos potrebbe inavvertitamente causare alcune importanti disfunzioni alla realtà? Secondo un’altra teoria, Wanda avrebbe aperto le porte a Chthon, antico dio del caos nell’universo Marvel, nonché autore del Darkhold.

Qualunque sia il destino del personaggio di Elizabeth Olsen, al momento non è prevista una seconda stagione di WandaVision, che ha festeggiato anche il record di serie tv più vista tra le piattaforme streaming.