Dopo la première di metà stagione che ha visto l’ennesimo lutto nella serie, quasi a compensazione è arrivato l’annuncio di un grande ritorno in Grey’s Anatomy 17, sebbene solo nella forma di guest star.

ATTENZIONE SPOILER!

Dopo l’emozionante ritorno in Grey’s Anatomy 17 di Patrick Dempsey e TR Knight nei panni di Derek e George, anche Sarah Drew riprenderà il suo ruolo di April Kepner in un’apparizione come ospite in questa stagione.

La Drew è apparsa l’ultima volta nel finale della quattordicesima stagione e il suo ritorno in Grey’s Anatomy 17 potrebbe essere molto diverso da quello dei colleghi citati: il personaggio di April, a differenza di Derek e George, non solo non è morto ma continua a vivere felicemente a Seattle insieme al marito Matthew e alla figlia Harriet che condivide con l’ex marito Jackson.

Nel suo caso, dunque, il ritorno in Grey's Anatomy 17 potrebbe non essere un'apparizione nei sogni di Meredith sulla spiaggia introdotta come dimensione onirica della protagonista affetta da Covid. April potrebbe tornare in qualità di medico in ospedale per un singolo caso o perfino come paziente, oppure semplicemente in qualità di madre di Harriet per incontrare il padre della piccola, primario di chirurgia estetica del Grey Sloan Memorial Hospital. Al momento i dettagli sulla trama che la vedrà nuovamente in scena non sono noti.











Sarah Drew nel suo ultimo episodio in Grey’s Anatomy (14×24)

Il ritorno in Grey’s Anatomy 17 della Drew arriva a sorpresa a tre anni dal suo licenziamento insieme a Jessica Capshaw per “sovraffollamento di personaggi“, come spiegò allora la showrunner Krista Vernoff. L’attrice era apparsa per la prima volta nella sesta stagione dello show, quando la Kepner era tra gli specializzandi del Mercy West entrati in ospedale dopo la fusione delle due strutture. Nel corso delle stagioni, è diventato uno dei volti regolari del medical drama, con una grossa evoluzione da specializzanda vergine e cattolica praticante a donna, medico e madre dalle mille contraddizioni. Alla sua epica storia d’amore con Jackson sono stati dedicati anche due episodi interamente centrati sui due personaggi, i cosiddetti Japril movie.

Sarah Drew aveva auspicato un suo ritorno in Grey’s Anatomy 17 di recente, ma in realtà ha sempre lasciato porte aperte in tal senso sin da quando era stata costretta, suo malgrado a lasciare la serie. Questo rientro potrebbe essere un ulteriore indizio del fatto che questa stagione sarà l’ultima per il medical drama di Shonda Rhimes, che dopo aver ucciso un altro personaggio molto amato si avvia verso un episodio finale ideato e scritto per fungere, eventualmente, anche da chiusura della serie.