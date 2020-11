Dopo le dichiarazioni di Ellen Pompeo sul fatto che Grey’s Anatomy 17 possa essere l’ultima stagione della serie, la première di stagione ha avallato ulteriormente questa ipotesi, introducendo il tema della malattia di Meredith. E in effetti gli indizi che spingono in questa direzione sono molti. Proviamo a fare il punto.

Grey’s Anatomy 17 ultima stagione?

Alla fine dei primi due episodi di Grey’s Anatomy 17 la protagonista è caduta al suolo, stremata dopo aver lavorato per settimane nel reparto Covid del Grey Sloan Memorial Hospital e il promo del terzo episodio la vede ricoverata: non è chiaro quale sia la sua patologia, plausibilmente potrebbe essere stata contagiata dal Covid-19, ma il pubblico si aspetta ormai da anni un’evoluzione clinica della Grey verso l’Alzheimer, per la predisposizione genetica alla malattia (sua madre Ellis ne è morta).

Grey’s Anatomy 17 ultima stagione per il ritorno di Dempsey?

Sta di fatto che aver introdotto la trama della malattia della protagonista lascia pensare che questa possa essere l’ultima stagione del medical drama più longevo della tv. E anche il ritorno di una guest star come Patrick Dempsey e le apparizioni di molte altre ex star della serie attese nei prossimi episodi non fanno che creare l’atmosfera perfetta per un addio allo show.

Grey’s Anatomy 17 ultima stagione: il contratto della Pompeo

C’è poi un ulteriore dettaglio che avvalora l’ipotesi di un’ultima stagione di Grey’s Anatomy: il contratto di Ellen Pompeo è in scadenza nel 2021 e se l’attrice deciderà di non rinnovarlo sarà la fine della serie. Certo, è anche vero che ABC ha già fatto sapere di avere intenzione di rinnovarla per una diciottesima stagione e che altri attori hanno appena siglato un rinnovo triennale, ma la scelta finale resta in capo alla protagonista.

Grey’s Anatomy 17 ultima stagione per Krista Vernoff?

La showrunner della serie Krista Vernoff, in una lunga conversazione col Los Angeles Times alla vigilia del debutto della nuova stagione, ha fatto sapere che procederà come ha sempre fatto anche in passato quando c’è stata incertezza sul rinnovo della serie. Ovvero ragionerà su entrambe le opzioni, scrivendo una sceneggiatura che possa servire da finale di serie ma che al tempo stesso possa avere un potenziale seguito.

Ogni volta che i contratti sono in scadenza, prevedo che sia l’ultima stagione, e al tempo stesso penso che non lo sia. Questo è l’unico modo per rimanere sani di mente. Devi avere opzioni davvero valide per entrambi i casi. E io le ho. Ci sono state moltissime volte in cui non sapevamo davvero cosa sarebbe successo, e siamo andati avanti in modo profondo con la stagione – e questa non sembra diversa dalle altre volte.

Grey’s Anatomy 17 ultima stagione (in forse)

Per ora dunque si procederà su due binari, costruendo una stagione che potrebbe essere l’ultima pur non avendo la certezza che lo sarà- La decisione arriverà probabilmente la prossima primavera, a ridosso della scadenza del contratto della protagonista. Solo allora si deciderà quale finale dare a Grey’s Anatomy 17 e lo si farà sulla base della scelta di Ellen Pompeo di continuare o meno ad indossare il camice di Meredith Grey.