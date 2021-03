L’annullamento delle nozze con Max Erich due mesi dopo la romantica proposta sulla spiaggia è stato propedeutico al coming out di Demi Lovato: la popstar sembra in procinto di rivelare ufficialmente la sua omosessualità, o perlomeno è quello che ha annunciato in una lunga intervista in cui ha parlato del suo percorso alla scoperta del proprio orientamento sessuale.

Il coming out di Demi Lovato arriva in occasione della copertina che le dedica il numero di marzo della versione statunitense di Glamour: nell’intervista rilasciata al magazine, la cantante ha parlato candidamente di come le sue esperienze passate l’abbiano aiutata a capire di non provare attrazione per gli uomini.

A 28 anni, il coming out di Demi Lovato è frutto di una maturazione passata attraverso esperienze di vita molto forti, come la lotta continua alle dipendenze da droghe e alcol e il rischio di morire corso dopo una ricaduta nel 2018. Uscita da quell’incubo, la popstar ha spiegato che “ha iniziato a rendersi conto di chi sia veramente” dopo la relazione con Erich terminata l’estate scorsa con un fidanzamento-lampo durato poche settimane.

L’anno scorso ero fidanzata con un uomo e quando non ha funzionato, ho pensato: ‘Questo è un segno enorme’. Pensavo che avrei passato la mia vita con qualcuno. E quando ho deciso che non lo avrei fatto, ho sentito questo senso di sollievo di poter vivere la mia verità.

Il coming out di Demi Lovato vero e proprio arriverà al momento giusto (probabilmente su consiglio del terapeuta che la segue nel suo percorso di sobrietà), anche se dentro di sé la consapevolezza della sua sessualità è già maturata, spiega la cantante.

So chi sono e cosa sono, ma sto solo aspettando uno specifico momento temporale per rivelarmi al mondo per quello che sono. Sto seguendo la linea temporale dettata da coloro che mi stanno guarendo e sto usando questo tempo per studiare e istruirmi sul mio viaggio e su quello che mi preparo a fare.

Il coming out di Demi Lovato è inteso dunque come un processo e non come un punto d’arrivo, partito peraltro da diverso tempo e grazie alle esperienze della cantante con uomini e donne.

Sono uscito con una ragazza e pensavo: ‘Mi piace molto di più. Mi sentivo meglio. Stavo bene. Alcuni dei ragazzi con cui uscivo – quando arrivava il momento di essere intimi o fare sesso, avevo questo tipo di reazione viscerale. Del tipo: ‘Non voglio mettere la mia bocca lì. Non dipendeva nemmeno dalla persona con cui ero. Mi sono semplicemente trovata ad apprezzare le amicizie di quelle persone più che il romanticismo, e non volevo romanticismo con nessuno del sesso opposto.

Demi Lovato racconterà la sua storia personale e in particolare le conseguenze dell’episodio di overdose che l’ha portata a un passo dalla morte nell’estate 2018 nel documentario originale di Youtube in uscita il 23 marzo.