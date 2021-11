Cos’è Demi Wand? Demi Lovato lancia un sex toy e con orgoglio posta un’immagine su Instagram. Il nuovo prodotto è visibile sul suo profilo Instagram ma solo agli utenti maggiori di 18 anni di età che possono acquistarlo direttamente seguendo le sue indicazioni.

L’intenzione di Demi Lovato è quella di portare il piacere delle relazioni sessuali al livello successivo. Per farlo ha ideato un proprio sex toy che adesso lancia ufficialmente sul mercato in un giallo sgargiante. Il sex toy è disponibile in esclusiva per l’acquisto nei negozi Bellesa Boutique e nasce con l’intenzione di evitare di stigmatizzare il piacere personale.

La cantante si lancia ufficialmente in un nuovo business e non teme di parlare apertamente sui social di piacere sessuale. Si immortala con il suo primo vibratore, proposto sul mercato al prezzo di 79 dollari. Le specifiche del prodotto sono disponibili sul sito da cui è possibile effettuare direttamente l’acquisto.

Il prodotto che presenta Demi Lovato su Instagram è di un acceso colore ed è dotato di otto diverse impostazioni; misura 14 centimetri, inoltre è alloggiato nel proprio contenitore, ove è possibile conservarlo comodamente. Nel post che scrive a corredo dell’immagine, si focalizza sull’importanza del piacere all’interno delle relazioni sessuali che l’ha portata fino all’ideazione del suo primissimo sex toy, denominato Demi Wand. La traduzione letterale del nome in italiano è: la bacchetta di Demi.

Numerosi i commenti al di sotto del post su Instagram, nonostante sia visibile esclusivamente agli utenti di maggiore età, a causa delle restrizioni imposte dal social network in tema di argomenti particolari che potrebbero urtare la sensibilità dei minori.