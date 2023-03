Il nuovo singolo di Demi Lovato è Still Alive, una piccola bomba pop rock con la star che si prodiga in un crescendo tra percussioni audaci ed esplosioni nel ritornello. Con questo brano Demi Lovato partecipa alla colonna sonora di Scream 6 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Il brano è stato scritto dalla stessa Demi Lovato insieme a Mike Shinoda (Linkin Park) e Laura Veltz ed è accompagnato dal videoclip ufficiale in cui vediamo la stessa popstar assistere a una visione privata del film per poi scoprire di essere braccata dallo stesso Ghostface, l’assassino mascherato della saga horror.

Il nuovo singolo di Demi Lovato è un assaggio di quella che sarà la sua nuova musica dopo il successo dell’ultimo album Holy F*ck (2022), il disco trainato da successi come 29, Substance e Skin Of My Teeth. Il regista del video, Jensen Joen, ha dichiarato:

Anche il testo del nuovo singolo di Demi Lovato si incastra perfettamente con il filo rosso che collega tutti i capitoli della saga: “Still Alive” significa appunto “ancora viva”. “Sono andata all’inferno, ma sono tornata e respiro”, canta la popstar tra chitarre distorte e groove. Con questo brano Demi Lovato ritorna alle sue radici pop-punk, con ritmo deciso e linee vocali semplici ma audaci.

Woke up under water, throat chained at the collar

Couldn’t get any farther from the daylight

Was I still dreaming, stuck to a machine or

Choking and screaming with my hands tied?

Callin’ and callin’ but nobody comes

Fallin’ and fallin’, no air in my lungs

Getting so comfortably numb

Don’t know how I opened up my eyes

But I’m still alive

I don’t wanna just survive

Give me something to sink all my teeth in

Eat the devil and spit out my demons

Still alive

Already died a thousand times

Went to Hell, but I’m back and I’m breathing

Make me bleed while my heart is still beating

Still alive

Sucked out the poison, drowned out the noise

‘Cause I made a choice and drew a hard line

Let the fire catch until I’m back to ash

If anybody asks, I’m turning back time

Chasing the ghosts that would haunt me at night

Facing my past ‘cause I’m up for the fight

Somebody turned on the light

I’m not afraid to open up my eyes

But I’m still alive

I don’t wanna just survive

Give me something to sink all my teeth in

Eat the devil and spit out my demons

Still alive

Already died a thousand times

Went to Hell, but I’m back and I’m breathing

Make me bleed while my heart is still beating

Already died

Suddenly I’m

Still alive

I don’t wanna just survive

Give me something to sink all my teeth in

Eat the devil and spit out my demons

Still alive

Already died a thousand times

Went to Hell, but I’m back and I’m breathing

Make me bleed while my heart is still beating

Still alive

Still alive

Still alive