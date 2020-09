Demi Lovato e Max Ehric si lasciano appena prima delle nozze, nonostante il treno di parole d’amore che hanno pronunciato entrambi al momento della proposta. Secondo le ultime notizie trapelate, questo treno romantico non sarebbe arrivato al capolinea ma avrebbe frenato ben prima di pronunciare il fatidico sì, che avevano promesso di proferire nel mese di luglio.

I due si sono conosciuti appena prima della quarantena e ancor prima che alcune delle nostre granitiche certezze andassero a gambe all’aria, trascorrendo il lockdown l’uno al fianco dell’altra. Si dice su People: “Demi e Max si sono ritrovati a vivere insieme ventiquattro ore su ventiquattro. Hanno vissuto in una bolla senza stress, dove tutto era semplicemente divertente. Oggi, invece, sono tornati al lavoro e vivono in due coste diverse degli Stati Uniti”.

Il ritorno alla normalità sarebbe stato quindi fatale per la coppia, che non si aspettava di soffrire così duramente per la distanza fisica che li ha tenuti lontani dopo la quarantena. I troppi conflitti sorti a seguito del ritorno a una vita normale hanno portato a una rottura della relazione, nonostante si parlasse già di matrimonio.

Eppure, alla fine di luglio la coppia sembrava inseparabile, tanto inseparabile da pensare di compiere il grande passo che avevano annunciato sui social attraverso una dichiarazione d’amore in piena regola.

La rottura tra i due sembra insanabile, dato che in questo momento si trovano alle due coste opposte del paese. Le fonti vicine alla coppia, che hanno rivelato l’indiscrezione a People, parlano di una separazione che avrebbe fatto rallentare gli entusiasmi, favoriti dalla vicinanza che hanno sperimentato durante la quarantena.

In occasione del fidanzamento, Demi Lovato non aveva nascosto gli entusiasmi e aveva rivolto queste parole al suo futuro sposo:

“Max, sapevo di amarti fin dal primo momento che ti ho visto. E sapevo che era qualcosa che non sarei stata in grado di descrivere a chiunque non l’avesse vissuto in prima persona. Per fortuna per te è stato lo stesso. Non mi sono mai sentita così amata in tutta la mia vita (a parte dai miei genitori). Con tutti i difetti del caso. Non mi hai mai costretto ad essere nessun’altra, se non me stessa. Sono onorata di sposarti”.