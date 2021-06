Debutta Will and Grace 11 su Italia1: dal 21 giugno inizia l’undicesima e ultima stagione sulla rete Mediaset.

Il capitolo conclusivo della sitcom pluripremiata agli Emmy porta grandi novità per la coppia di amici. Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, Will and Grace 11 su Italia1 andrà in onda con due episodi a partire dalle 17:20. Dal 2 luglio, invece, partiranno le repliche.

Nel giugno 2019, la rete americana NBC annunciò che questa stagione, che sarebbe la terza del revival, sarebbe stata anche l’ultima. Will & Grace è andato in onda per la prima volta nel 1998 e fino al 2006, diventando col tempo un cult. La serie è entrata nella cultura popolare per essere stata tra i primi prodotti televisivi a raccontare la comunità lgbtq, il tutto raccontato senza cliché, anzi: ci sono personaggi sono dichiaratamente omosessuali e le loro vicende si intersecano con quelle di Will, Grace, Jack e Karen. Per la prima volta, inoltre, si ha un cast eterogeneo in cui i protagonisti non stanno insieme.

Si comincia con l’episodio 11×01 intitolato Mangia, prega, ama, telefono, sesso:

Grace torna dal suo viaggio in Europa come una nuova donna, ma la sua euforia è di breve durata quando riceve notizie che cambiano la vita. Karen insegna a Will come essere più bravo nel sesso telefonico e inavvertitamente lo aiuta ad ammettere che vuole una famiglia con McCoy. Jack fa una svendita per sbarazzarsi discretamente del fastidioso orologio a cucù di Estefan.

A seguire, l’episodio 11×02 dal titolo Papà mio!:

Quando Grace ammette di non essere sicura di chi sia il padre del suo bambino, Karen organizza una situazione alla Mamma Mia con dei potenziali papà. Will si preoccupa di cosa accadrà se avrà un figlio etero e chiede a Jack di aiutarlo a prepararsi.

Nel cast principale troviamo Eric McCormack nei panni di Will Truman; Debra Messing è Grace Adler; Sean Hayes interpreta Jack McFarland; e Megan Mullally è Karen Walker. Appaiono in ruoli ricorrenti anche Brian Jordan Alvarez nella parte di Estefan Gloria; Matt Bomer è McCoy Whitman; e Patton Oswalt nella parte di Danley Walker. Guest star la cantante Demi Lovato nei panni di una giovane donna che si legherà a Will.

Il 24 ottobre 2019, è stato annunciato che Megan Mullally si sarebbe assentata in due episodi di questa stagione a causa di presunte voci su alcune tensioni sul set tra lei e i co-protagonisti Debra Messing e Sean Hayes.