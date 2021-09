Demi Lovato ha incontrato gli alieni. Non una leak dalle sue chat private: la cantautrice statunitense lo ha rivelato all’E! News Daily Pop durante un’intervista. L’artista ha così anticipato ciò che andremo a vedere in Unidentified With Demi Lovato, una nuova serie TV in programmazione su Peacock TV.

La popstar ha raccontato di aver avuto un’esperienza da incontro ravvicinato del terzo tipo mentre si trovava nel parco nazionale di Joshua Tree in California qualche anno fa. Ecco il suo racconto:

“Ci trovavamo nel deserto e io ho visto questo cerchio blu a circa 50 piedi di distanza da me. Si trattava di qualcosa di fluttuante, forse a 10-15 piedi di altezza, che pareva mantenere una certa distanza rispetto a me”.

“Bellissimo e incredibile”, dice Demi Lovato per descrivere quel momento. Infine aggiunge:

“Hai un sentore e all’improvviso quel tuo sentore viene confermato. A quel punto la tua realtà è completamente cambiata”.

Insieme a lei, nel corso delle puntate di Unidentified With Demi Lovato, troveremo sua sorella Dallas e il miglior amico Matthew Scott Montgomery. Lo scopo della serie TV, come annunciano direttamente i produttori, è proprio quello di “scoprire la verità sui fenomeni UFO”. Demi Lovato non ha rivelato se l’incontro ravvicinato del terzo tipo sia avvenuto prima o dopo quella tragica overdose del 2018 che la portò a interrompere improvvisamente il tour Tell Me You Love Me.

Recentemente la popstar ha anche raccontato di aver subito abusi sessuali quando aveva 15 anni, e lo ha fatto nel documentario Dancing With The Devil uscito il 23 marzo. Il trauma la portò all’autolesionismo. Nel 2018, poi, un secondo episodio di violenza: Demi Lovato ha raccontato di aver subito uno stupro da uno spacciatore mentre si trovava in overdose. Dancing With The Devil è disponibile su YouTube dal 23 marzo.

Demi Lovato ha incontrato gli alieni? Lo sapremo prossimamente, ma nel frattempo la popstar ha scatenato la curiosità dei fan. Chi è ansioso di sapere, tuttavia, può leggere quanto l’artista scrisse su Instagram a seguito della sua esperienza nel 2020. Secondo Demi Lovato gli alieni sono esseri pacifici e salvifici: “Sento che siamo noi i principali nemici di noi stessi, o almeno questo vale per me. Ho potuto vedere che c’è qualcosa lassù che veglia su di me. Cercano di proteggermi”.