Il nuovo album di Achille Lauro si chiamerà semplicemente Lauro. L’artista aveva dato appuntamento ai fan per questo pomeriggio alle 14 e ha mantenuto le promesse.

Il nuovo percorso

Dopo le 5 performance al Festival di Sanremo, durante le quali ha omaggiato i principali generi musicali della storia, Achille Lauro ha completato l’enigma de L’Impiccato con la quinta lettera, la “O” che chiude la parola Lauro. Il nuovo album di Achille Lauro ha dunque finalmente un titolo e una data d’uscita.

Dopo la trilogia iniziata con 1969 e continuata con 1990 e 1920, un viaggio attraverso le epoche più importanti della storia della musica, Lauro De Marinis – questo il suo nome di battesimo – è pronto per il nuovo percorso. Durante la scorsa estate l’artista aveva annunciato, in effetti, di essere al lavoro su due progetti importanti: il primo di tipo sperimentale (culminato con 1920) e il secondo definitivo.

Il nuovo album di Achille Lauro

Prima del Festival di Sanremo abbiamo avuto un assaggio con Solo Noi e siamo stati lasciati in sospeso nell’attesa della novità. Così, la partecipazione di Achille Lauro al Festival come ospite fisso è stata la transizione necessaria per ritornare in superficie e accogliere il nuovo percorso. Il nuovo album di Achille Lauro uscirà il 16 aprile 2021 ed è già disponibile in pre order.

La copertina di Lauro è proprio lo schema de L’Impiccato con le lettere del titolo inserite nelle apposite caselle. Non è ancora dato conoscere la tracklist ma di sicuro includerà Solo Noi, 16 Marzo e probabilmente Bam Bam Twist. Ciò che sappiamo è che la nuova opera, tecnicamente il sesto disco di inediti dopo 1969, sarà dedicata agli incompresi come riportato dallo stesso artista nei post promozionali pubblicati sui social.

“Per chi ha scelto di essere e di goderne.

Per chi se ne frega.

Per chi ha conosciuto la fine

e della fine ha fatto il suo nuovo inizio.

Per tutti gli incompresi,

come lo siamo noi”.

Nel messaggio allegato all’annuncio del nuovo album di Achille Lauro c’è un riassunto di tutti i comunicati lanciati durante le performance sanremesi.