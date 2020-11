Non era ancora soddisfatto e per questo ha sganciato una nuova bomba: 1920 di Achille Lauro & The Untouchable Band è il nuovo capitolo dell’esperienza discografica dell’artista più eclettico di questo 2020 (e non solo).

Per offrire un nuovo schianto ai suoi fan e ai critici Lauro torna indietro di un secolo, diventa una DeLorean e si tinge di bianco e nero. 1920 è la ceralacca che sigilla una trilogia iniziata con 1969 (con l’appendice di 1969 Rebirth) e continuata con 1990. Lo dice lui stesso, e lo fa senza smettere di sedurre chi ha trovato in lui una nuova icona alla quale aggrapparsi e chiedere riparo.

“Sapete quanto io non sia mai stato interessato a seguire una logica dettata dall’industria musicale e le sue mode del momento. Ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi da. Ci sto sco**ndo. Con questo finisce la mia trilogia. È l’ultimo side-project. Poi cambierà tutto. E per sempre”.

Lauro è il glamour che fa inca**are chi ama il glamour, è il punk che fa sollevare il dito medio a chi respira il punk, è il personaggio che ha conquistato anche Morgan e ora diventa la star del pianobar, il soggetto di un romanzo noir in musica che si sveste dal rockabilly ed esplora lo swing, che strizza l’occhio al mondo del jazzy e ci guarda da una Cadillac in corsa.

1920 di Achille Lauro & The Untouchable Band uscirà il 4 dicembre 2020. Fresco come una sorpresa, immediato come un proiettile. Nell’anteprima postata sui social possiamo ascoltare il riff di Cadillac eseguito dai fiati. Tutto molto pulp e retrò.

Recentemente lo abbiamo visto cimentarsi anche nell’arte contemporanea con l’esposizione dell’opera Love Is Love al Museo del Cinema di Torino. Un’opera, Love Is Love, che negli ultimi giorni è stata ridipinta in una versione più pop per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Tracklist

01 My Funny Valentine

02 Chicago

03 Pessima

04 Tu Vuo’ Fa’ L’Americano (feat. Gigi D’Alessio)

05 Cadillac 1920

06 Bvlgari Black Swing (feat Izi & Gemitaiz)

07 Piccola Sophie

08 Jingle Bell Rock (feat. Annalisa)

Nell’annunciare il terzo e ultimo capitolo della trilogia di side-project Achille Lauro sottolinea la sua attitudine a non seguire le logiche dell’industria musicale. Saranno presenti ospiti, da Gigi D’Alessio a Gemitaiz e Izi, senza tralasciare Annalisa. Dopo 1920 di Achille Lauro & The Untouchable Band arriverà definitivamente qualcosa di nuovo.