A un passo dal finale, WandaVision continua la sua corsa tra le serie più popolari e conquista il primo posto. La serie Disney+ ha trovato la giusta strategia per intrattenere il pubblico e invogliarlo a restare sintonizzato, andando contro il binge watching compulsivo proposto da altre piattaforme di streaming.

Pubblicata con un episodio a cadenza settimanale, la risposta dei fan a WandaVision è stata unanime e ha portato Disney+ ad aumentare notevolmente i numeri dei suoi abbonati.

Ora, grazie ai dati forniti esclusivamente a Variety da Intelligence Platform, un provider che analizza i dati dello streaming, WandaVision risulta il titolo più visto nel mese di gennaio 2021 tra tutte le piattaforme prese in considerazione. Secondo i dati registrati, la serie dei Marvel Studios si è piazzata al primo posto con 8.127 punti. Le analisi sono state fornite da TVision, che determina il numero di visualizzazioni contando gli spettatori che hanno guardato un programma per almeno due minuti durante una sessione di contenuti di almeno cinque minuti.

WandaVision supera così Bridgerton, serie di successo di Netflix, che scala al secondo posto. Sul terzo gradino troviamo il film Soul (Disney+), seguito dal documentario Night Stalker (Netflix); quinto posto per Storia delle parolacce (Netflix), la docuserie con Nicholas Cage; sesto posto per la terza stagione di Cobra Kai (Netflix); settimo gradino conquistato dal film d’animazione Frozen 2 (Disney+); all’ottavo posto troviamo la piattaforma HBO Max con il cinecomic Wonder Woman 1984, sequel con Gal Gadot; nono posto per la prima parte di Lupin (Netflix); fine al decimo e ultimo posto c’è Cocomelon (Netflix).

Anche se Disney+ ha battuto le altre piattaforme grazie a WandaVision, Netflix resta comunque il servizio di streaming più visto e utilizzato nel mese di gennaio. Tra i titoli che hanno aiutato Netflix c’è La regina di scacchi, miniserie con Anya Taylor-Joy uscita lo scorso ottobre, ma che tuttavia non è rientrata nella top 10 delle serie più viste a gennaio.