La scaletta della prima serata di Sanremo 2021 prevede le prime esibizioni di Big e Nuove Proposte oltre alla presenza di alcuni ospiti italiani.



La competizione di Campioni e Giovani parte con l’esibizione dei primi 13 artisti in gara tra i Big e dei primi 4 artisti in gara tra le Nuove Proposte per un totale di 17 canzoni presentate sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

A condurre la serata sono gli amici di vecchia data Amadeus (anche direttore artistico del Festival numero 71) e Fiorello, costretti ad andare in scena senza pubblico: al Teatro Ariston, infatti, non sarà possibile accogliere pubblico né in platea né in galleria. I cantanti si esibiranno tutti – sia quelli in gara che gli ospiti – al cospetto esclusivo dei telespettatori Rai in collegamento da casa.

In scaletta nella prima serata di Sanremo 2021 anche le prime eliminazioni: 2 Giovani passeranno alla finale del 5 marzo, gli altri 2 verranno eliminati. Al via anche le prime votazioni. Votano la Giuria Demoscopica e il pubblico tramite televoto, sia per i Campioni che per le Nuove Proposte.

Scaletta della prima serata di Sanremo 2021

Campioni: esibizione di 13 dei 26 Big in gara nella categoria dei Campioni. Vota la Giuria Demoscopica e il pubblico tramite televoto.



Nuove Proposte: esibizione di 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte. Vota la Giuria Demoscopica e il pubblico tramite televoto; i primi 2 classificati passano alla finale di venerdì 5 marzo.



Ospiti della prima serata di Sanremo 2021

Loredana Bertè

