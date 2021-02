In questo articolo tutti i testi di Sanremo 2021: ecco le canzoni che gli artisti presentano sul palco del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021, suddivisi tra Campioni e Nuove Proposte, ovvero Big e Giovani.

Nel 2021 il Festival di Sanremo raggiunge la cifra record di 26 cantanti in gara nella gara dei Campioni e mantiene il numero 8 cantanti in gara nella categoria delle Nuove Proposte.

Annunciato a dicembre, il cast di Sanremo 2021 ha dovuto fare i conti con un’edizione particolare del Festival che si svolge in piena pandemia da Coronavirus con la conseguenza di non potersi esibire dinanzi al pubblico. Il Teatro Ariston di Sanremo sarà, infatti, vuoto ma gli artisti in gara presenteranno le rispettive canzoni al cospetto dei milioni di telespettatori Rai sintonizzati da casa.

Vari gli argomenti dei testi di Sanremo 2021. Tra i Campioni e le Nuove Proposte in gara si parla di sentimenti ma anche di forza. Il focus, più che sul mondo esterno, sembra essere su se stessi, complice – forse – l’anno 2020 che ha posto l’Italia in lockdown. La riflessione su di sé e la consapevolezza delle proprie capacità e aspettative ricorre più volte e trae ispirazione dalle situazioni più diverse.

Di seguito i testi di Sanremo 2021.

I testi di Sanremo 2021, categoria Campioni (Big)

Francesco Renga – Quando Trovo Te

Coma Cose – Fiamme Negli Occhi

Gaia Gozzi – Cuore Amaro

Irama – La Genesi Del Tuo Colore

Fulminacci – Santa Marinella

Madame – Voce

Willie Peyote – Mai Dire Mai (La Locura)

Orietta Berti – Quando Ti Sei Innamorato

Ermal Meta – Un Milione Di Cose Da Dirti

Fasma – Parlami

Arisa – Potevi Fare Di Più

Gio Evan – Arnica

Maneskin – Zitti E Buoni

Malika Ayane – Ti Piaci Così

Aiello – Ora

Max Gazzè con Triofluoperazina Monstery Band – Il Farmacista

Ghemon – Momento Perfetto

La Rappresentante Di Lista – Amare

Noemi – Glicine

Random – Torno A Te

Colapesce e Dimartino – Musica Leggerissima

Annalisa – Dieci

Bugo – E Invece Sì

Lo Stato Sociale – Combact Pop

Extraliscio con Davide Toffolo – Bianca Luce Nera

Fedez e Francesca Michielin – Chiamami Per Nome

I testi di Sanremo 2021, categoria Nuove Proposte (Giovani)

Elena Faggi – Che Ne So (Area Sanremo)

Dellai – Io Sono Luca (Area Sanremo)

Gaudiano – Polvere Da Sparo

Folcast – Scopriti

Greta Zuccoli – Ogni Cosa Sa Di Te

Davide Shorty – Regina

Wrongonyou – Lezioni Di Volo

Avincola – Goal