Arrivano i primi dettagli sul revival di Criminal Minds, in lavorazione per Paramount+ (ex CBS All Access): il progetto messo in cantiere a solo un anno dalla fine della storica serie sui profiler dell’FBI non era soltanto un’indiscrezione di stampa, anzi, sta già prendendo forma.

Secondo quanto rivelato da Deadline, il revival di Criminal Minds avrà una trama orizzontale, con un unico caso che si dipanerà nel corso della stagione, occupando i criminologi dell’FBI nella caccia ad un nemico della pubblica sicurezza (un po’ sulla scia della quindicesima stagione che ha avuto nel caso del Camaleonte il suo perno narrativo).

Ma c’è di più, oltre al revival di Criminal Minds è in lavorazione, sempre presso Paramount+, anche una docuserie concepita come progetto complementare: si intitolerà The Real Criminal Minds e sarà un po’ come passare dalla finzione alla realtà. La docuserie, infatti, vedrà la partecipazione di un vero profiler dell’FBI chiamato ad esaminare e spiegare al pubblico casi reali tratti dalla cronaca nera. Probabilmente le due serie si incroceranno grazie alla conduzione del documentario affidata ad un membro del cast di Criminal Minds, che al momento non sarebbe ancora stato scelto.

Il revival di Criminal Minds si presenta quindi come un’operazione di ampliamento dell’universo narrativo della serie – da sempre molto ancorata alla realtà visto che ha tratto ispirazione da veri casi di cronaca nel corso delle sue 15 stagioni – ma anche una celebrazione della sua eredità televisiva. Tanto è vero che il nuovo format dovrebbe coinvolgere volti storici della serie, principalmente membri del cast dell’ultima stagione dello show ma anche nuovi volti.

È passato esattamente un anno da quando CBS ha trasmesso negli Stati Uniti il finale della serie, ancora oggi tra i suoi procedural più popolari: l’idea di un revival di Criminal Minds era rimbalzata nelle cronache dello scorso anno ma non ci si aspettava una sua così repentina realizzazione. Il cast dell’ultima stagione che potrebbe tornare nel revival della Paramount+ includeva i veterani della serie Joe Mantegna, AJ Cook, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness e Paget Brewster, nonché Aisha Tyler e Adam Rodriguez.