Dopo annunci, smentite e ritardi, è arrivata l’ufficialità sul revival di Criminal Minds: il progetto era stato messo in cantiere poco dopo la fine della serie originale, che si è conclusa solo nel 2020 con la quindicesima stagione, ma solo ora ha ottenuto il via libero definitivo da Paramount+.

L’emittente ha annunciato i primi dettagli sul revival di Criminal Minds, la nuova serie che continuerà ed espandere l’amato franchise poliziesco in esclusiva per il pubblico del servizio streaming. Sciolto anche il nodo principale: i membri del cast originale che riprenderanno i loro ruoli sono tanti, a partire da Joe Mantegna (David), A.J. Cook (JJ) e Kirsten Vangsness (Penelope), passando per Aisha Tyler (Tara), Adam Rodriguez (Luke) e Paget Brewster (Emily). Con loro altri membri del cast che saranno annunciati in seguito. Prodotta da ABC Signature e CBS Studios in esclusiva per Paramount+, la nuova serie potrà contare su Erica Messer, già autrice del format originale e dello spin-off Criminal Minds: Beyond Borders, come showrunner, produttrice esecutiva e sceneggiatrice. Inoltre Breen Frazier e Chris Barbour saranno sceneggiatori e produttori esecutivi, Glenn Kershaw dirigerà e produrrà esecutivamente e Mark Gordon sarà tra i produttori esecutivi.

Il revival di Criminal Minds sarà un’espansione dell’amata serie dedicata al team d’élite di profiler dell’FBI che analizza e dà la caccia alle menti criminali più contorte e pericolose degli Stati Uniti: andata in onda dal 2005 al 2020, ha reso celebre la BAU, l’unità specializzata della polizia federale preposta all’analisi comportamentale dei sospettati, proponendo spesso casi tratti dalla cronaca nera. Nei nuovi episodi che saranno disponibili esclusivamente su Paramount+, la squadra si scontrerà con un nuovo nemico pubblico, “un Ignoto che ha usato la pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora, mentre il mondo torna alla normalità, la rete diventa operativa e la squadra deve dare loro la caccia, un omicidio alla volta“.

Nel presentare il revival di Criminal Minds Nicole Clemens, Presidente di Paramount+ Original per le Serie Sceneggiate, ha sottolineato quanto il franchise abbia segnato la storia della tv:

Per 15 stagioni, Criminal Minds è stato in prima linea tra le serie all’avanguardia mentre esplorava la psicologia dietro il crimine in modo elettrizzante. La serie non ha mai smesso di evolversi durante la sua corsa e siamo entusiasti di riportarla in una nuova era con nuove storie per una nuova generazione di spettatori di Paramount+. Erica, l’intero cast e il team creativo stanno costruendo una stagione piena di nuovi colpi di scena che siamo sicuri elettrizzeranno il pubblico.

Il revival di Criminal Minds non ha ancora una data d’uscita, ma Paramount+ ne ha ordinato un’intera stagione.

