Criminal Minds: Evolution ha finalmente una data d’uscita su Paramount+: la prima stagione da 10 episodi dello spin-off debutterà in anteprima con due episodi il 24 novembre sulla piattaforma streaming, ora disponibile anche in Italia. La programmazione proseguirà poi con uscite settimanali ogni giovedì fino al finale di metà stagione il 15 dicembre. Dopo la pausa natalizia, i nuovi episodi ripartiranno il 12 gennaio fino al finale di stagione previsto per il 9 febbraio.

L’annuncio della programmazione di Criminal Minds: Evolution è arrivato dalle parole della storica showrunner della serie Erica Messer, durante un panel per la giornata della Virtual Television Critics Association dedicato a Paramount+.

Criminal Minds: Evolution, come noto, vedrà il ritorno dei membri del cast originale Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster. Inoltre Zach Gilford apparirà in un ruolo da guest star ricorrente per tutta la stagione, nei panni del grande nemico a cui dare la caccia. Ma a fare da contraltare a tanti ritorni ci saranno anche degli addii: Matthew Grey Gubler e Daniel Henney, che hanno interpretato rispettivamente Spencer Reid e Matthew Simmons nel procedurale della CBS, non appariranno nello spin-off.

Che fine faranno i loro personaggi in Criminal Minds: Evolution? Messer ha provato a spiegare come sarà giustificata la loro assenza.

È un po’ un mistero cosa stiano combinando Reid e Simmons. Non saranno certo dimenticati. Le loro scrivanie sono ancora lì, ci sono ancora delle cose sopra. Sicuramente lo affronteremo. Non sono scomparsi.

La showrunne di Criminal Minds: Evolution non ha però escluso un rientro in scena dei due attori in futuro: secondo Messer “potranno tornare e recitare ad un certo punto“. Inoltre anche gli altri personaggi saranno coinvolti in grandi cambiamenti rispetto al finale della serie originale, che si è conclusa con la stagione 15 nel febbraio 2020: ad esempio, il personaggio di David Rossi interpretato da Joe Mantegna attraverserà una “crisi emotiva” il cui riverbero investirà l’intera squadra, che “soffre con lui e per lui“.

